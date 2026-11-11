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Глава банковского регулятора Турции попросил Эрдогана об отставке на фоне скандала с манипуляциями на фондовом рынке

The Insider
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Глава турецкого Агентства по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK) Шахап Кавджиоглу попросил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана принять его отставку, передает Bloomberg. В тот же день арестовали бывшего главу расчетно-клирингового банка Takasbank Юнуса Арынджи, сооснователя цифрового исламского банка Adil Katılım Али Пашлы и председателя консалтинговой компании OMG Capital Advisors Омера Мурата Гюлкана.

Отставка и аресты связаны с расследованием манипуляций на фондовом рынке Турции. Кризис начался в середине сентября, когда несколько крупных инвестфондов не смогли расплатиться с вкладчиками, желавшими забрать деньги. По версии прокуратуры, фонды скупали акции малоизвестных компаний и многократно завышали их стоимость. Регулятор распорядился ликвидировать 131 фонд с активами около $20 млрд, пострадали почти полмиллиона инвесторов.

Самого Кавджиоглу ни в чем не обвиняют, принята ли его отставка, пока неизвестно. В BDDK от комментариев отказались. Незадолго до прошения об отставке Кавджиоглу в интервью местным СМИ сказал, что BDDK не имеет абсолютно никакого отношения к ситуации с фондами. В минувшие выходные телеканал NTV сообщил о задержании его заместителя Мухаммета Эришена.

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что следствие выявило организованную преступную сеть, связи которой доходят до высших уровней финансовой бюрократии страны. По его данным, на 3 ноября по делу проходили 433 подозреваемых, 112 из них находились под стражей. Среди арестованных — зампред правящей Партии справедливости и развития, глава фондовой биржи и бывший зампред Совета по рынкам капитала Энвер Уска, которого подозревают во взяточничестве.

В конце октября в рамках того же расследования задержали бывшего главного советника Эрдогана по политическим вопросам Эртана Айдына. Политолог Керим Хас напомнил в беседе с The Insider, что Айдын руководил предвыборной кампанией Эрдогана в 2023 году, а в 2010-х был одним из главных руководителей его «фабрик троллей».

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Публикация:«Глава банковского регулятора Турции попросил Эрдогана об отставке на фоне скандала с манипуляциями на фондовом рынке»

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