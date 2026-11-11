Бывшему министру Абызову увеличили срок с 12 до 14 лет по делу о хищении $5 млн из инвестиций в американскую компанию

Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова к 14 годам колонии строгого режима по совокупности двух уголовных дел. Его признали виновным в хищении $5 млн, которые государственная Российская венчурная компания (РВК) инвестировала в американскую Alion Energy, занимавшуюся разработкой технологий для солнечной энергетики. Ранее Абызов уже получил 12 лет заключения по другому делу. Новый приговор увеличил его срок на два года.

Суд также назначил бывшему чиновнику штраф в размере 80,1 млн рублей и запретил на три года занимать руководящие должности в государственных органах. Кроме того, его лишили ордена Дружбы. Прокуратура просила назначить Абызову по совокупности приговоров 15 лет колонии и штраф в 90 млн рублей.

Инвестиции в американскую компанию

По версии следствия, в 2016 году Абызов организовал хищение средств РВК через инвестиции в американскую Alion Energy. Компания занималась разработкой технологий для солнечных электростанций, в том числе систем автоматической очистки панелей и их ориентации на солнце. Деньги в размере $5 млн были перечислены через британский инвестиционный фонд RVC I LP, связанный с российской государственной компанией.

Следствие считает, что бывший член правления РВК Ян Рязанцев и соучредитель инвестиционного фонда Bright Capital Михаил Чучкевич убедили руководство венчурной компании профинансировать американский проект, предоставив недостоверные сведения о его финансовом положении. К моменту получения инвестиций Alion Energy, согласно обвинению, была убыточной и находилась на грани банкротства. После поступления денег средства якобы перевели на счета других организаций, обналичили и похитили. Организатором схемы следствие считает Абызова, которому был подконтролен фонд Bright Capital.

Рязанцева и Чучкевича осудили еще в марте 2024 года, назначив им шесть и пять с половиной лет колонии соответственно. В августе 2026 года Чучкевича освободили от дальнейшего отбывания наказания из-за болезни. Рязанцев до сих пор находится в заключении. Сам Абызов вину не признал. В ходе процесса он утверждал, что также инвестировал собственные средства в Alion Energy и понес убытки, поэтому должен считаться потерпевшим, а не обвиняемым.

Абызов также указал на расхождения в обвинениях по одному и тому же делу. По его словам, в процессе Рязанцева и Чучкевича ущерб оценивался в 394,9 млн рублей, а в предъявленном ему обвинении — в 353,7 млн рублей. При этом следствие изменило предполагаемую дату окончания преступления с января на декабрь 2016 года. Как отмечает «Коммерсантъ», первоначальная дата создавала риск истечения десятилетнего срока давности. Абызов также возражал против гражданского иска РВК, поскольку аналогичные требования уже предъявлялись ранее осужденным фигурантам.

Ранее Абызов получил 12 лет по делу о хищении 4 млрд рублей

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, бывший министр и его сообщники похитили около 4 млрд рублей у энергетических компаний «Сибэко» и «Региональные электрические сети». Абызов отрицал обвинения и по этому делу.

Незадолго до первого приговора Владимир Путин высказывал сомнения в обоснованности длительных сроков за экономические преступления. На пресс-конференции в середине декабря 2023 года он упомянул бывшего министра. На тот момент обвинение просило для Абызова 19,5 года колонии. Путин говорил, что законодателям следует задуматься, насколько оправданны такие наказания, хотя действующие законы необходимо исполнять.

Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год в кабинете Дмитрия Медведева. Его ведомство отвечало за повышение прозрачности государственного управления, взаимодействие чиновников с обществом и развитие механизмов общественного контроля. В марте 2019 года бывшего министра задержали сотрудники ФСБ. С тех пор он находится в заключении.

Новое дело против Абызова возникло спустя несколько лет после начала расследования хищений при инвестициях РВК. Обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему министру предъявили только в сентябре 2025 года, когда он уже отбывал наказание по первому приговору.