В Саратовской области ФСБ включат в комиссию по делам несовершеннолетних. В регионах комиссии обязали помогать подросткам из СИЗО спецслужбы

В Саратовской области предложили включить представителя ФСБ в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующие поправки 11 ноября поддержал комитет областной думы по социальной политике. Как выяснил The Insider, изменения связаны с федеральной реформой, в рамках которой спецслужбе вернули собственные следственные изоляторы. По меньшей мере в семи других регионах России уже расширили полномочия комиссий по делам несовершеннолетних, обязав их помогать подросткам, освобожденным из изоляторов ФСБ. Но эти поправки не предусматривают включения сотрудников спецслужбы в состав комиссий.

На заседании саратовского парламента председатель комитета по социальной политике, единоросс Роман Грибов объяснил, что изменения необходимы из-за передачи части следственных изоляторов в ведение ФСБ. По его словам, участие представителей спецслужбы позволит проводить профилактическую работу с несовершеннолетними во всех учреждениях, где они содержатся.

Руководитель фракции КПРФ Александр Анидалов поинтересовался, будут ли сотрудники ФСБ проходить специальную подготовку для работы с детьми, как это делают сотрудники МВД. Грибов ответил, что «в этой организации люди подготовленные». «Они к другому подготовлены, слава богу», — возразил коммунист. Комитет единогласно поддержал поправки и рекомендовал рассмотреть их на ближайшем заседании областной думы.

В семи регионах уже изменили обязанности комиссий по делам несовершеннолетних

The Insider изучил региональные нормативные акты и обнаружил, что аналогичные по своему происхождению изменения начали принимать еще осенью 2025 года. В большинстве найденных документов речь идет о расширении их обязанностей в отношении несовершеннолетних, освобожденных из изоляторов спецслужбы.

В частности, такие изменения предусмотрены прошлогодними законами Ленинградской, Тюменской и Ростовской областей. В них прямо указано, что комиссии должны обеспечивать помощь в бытовом устройстве подростков, освобожденных из следственных изоляторов ФСБ.

Аналогичные положения появились также в законодательстве Санкт-Петербурга, Республики Коми и Иркутской области. В последнем случае закон приняли 27 февраля 2026 года. 28 октября аналогичную поправку приняла Сахалинская областная дума.

ФСБ получила право работать с несовершеннолетними в собственных изоляторах

Основанием для региональных изменений стал федеральный закон № 239-ФЗ от июля 2025 года, который вступил в силу с 2026 года. Он вернул ФСБ право иметь собственные следственные изоляторы и одновременно включил их в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Закон предусматривает, что в изоляторах ФСБ должны организовывать культурно-воспитательную работу с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, оказывать им медицинскую, социальную и психологическую помощь, содействовать получению образования и создавать условия для самообразования.

Дополнительные механизмы взаимодействия закреплены постановлением правительства. Документ распространил на изоляторы ФСБ правила работы с государственными информационными системами профилактики правонарушений несовершеннолетних и предоставил им доступ к единому реестру лиц, в отношении которых применяется пробация.

ФСБ уже получила семь бывших изоляторов ФСИН

В апреле 2026 года The Insider выяснил, что под контроль ФСБ перешли семь следственных изоляторов, ранее подчинявшихся Федеральной службе исполнения наказаний. Это установили на основании изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.

В распоряжение спецслужбы перешли московское «Лефортово», а также изоляторы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Владикавказе, Челябинске и аннексированном Симферополе. Перерегистрация учреждений произошла в марте 2026 года. При этом как минимум в четырех из них сменились начальники. Ни один из семи изоляторов, передачу которых установил The Insider, не находится в Саратовской области.

Ранее адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов рассказывал The Insider, что передача изоляторов спецслужбе уже привела к ужесточению проверок адвокатов при посещении подзащитных. Правозащитник Николай Полозов предупреждал, что сосредоточение следственных и тюремных полномочий в одном ведомстве может усилить давление на обвиняемых и затруднить доступ к ним защитников.