В ереванском СИЗО умер кандидат в мэры Степанавана от партии «Сильная Армения», арестованный по делу о подкупе избирателей

В ереванском СИЗО скончался 46-летний Арсен Геворгян — представитель пророссийской партии «Сильная Армения», выдвигавший свою кандидатуру на пост мэра Степанавана. Как рассказала News.am официальный представитель Уголовно-исполнительной службы Армении Нона Навикян, причиной смерти стал инфаркт.

По словам Навикян, Геворгяну стало плохо утром 10 ноября, ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. «Сильная Армения» также подтвердила смерть политика. «Ответственность за смерть очередного оппозиционного деятеля в тюрьме несет тот, по чьему заказу сотни людей необоснованно дискредитируют и арестовывают», — говорится в заявлении партии.

Арсена Геворгяна задержали в Степанаване 21 октября вместе с еще 13 членами и сторонниками «Сильной Армении». Антикоррупционный комитет Армении заявил, что кандидат, возглавлявший список от «Сильной Армении» на выборах в Совет старейшин Степанаванской общины, подозревается в даче взяток избирателям.

Выборы в Степанаване прошли 25 октября. Победу на них одержала партия «Горцарар» во главе с действующим главой общины Арменом Григоряном. Второе место занял правящий «Гражданский договор», «Сильная Армения» оказалась на третьем месте. 25 октября выборы в органы местного самоуправления проходили в 21 общине Армении. В 16 из них победил «Гражданский договор» Никола Пашиняна.