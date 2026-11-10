После атаки беспилотников в ночь на 10 ноября в Новгородской области получил повреждения промышленный объект. Это подтверждают местные власти. Целью удара, вероятно, стал авиационный ремонтный завод.

Губернатор региона Александр Дроздов не приводит конкретики. Из его поста следует, что в области повреждены несколько дачных домов и неназванный «объект промышленности». Пострадавших нет.

Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ уточняют, что целью атаки мог стать 123-й авиационный ремонтный завод в Старой Руссе. Местные жители в соцсетях и чатах тоже писали, что слышали взрывы в районе предприятия.