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Новости

В Новгородской области под удар беспилотников попал промышленный объект — предположительно, авиаремонтный завод

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

После атаки беспилотников в ночь на 10 ноября в Новгородской области получил повреждения промышленный объект. Это подтверждают местные власти. Целью удара, вероятно, стал авиационный ремонтный завод.

Губернатор региона Александр Дроздов не приводит конкретики. Из его поста следует, что в области повреждены несколько дачных домов и неназванный «объект промышленности». Пострадавших нет. 

Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ уточняют, что целью атаки мог стать 123-й авиационный ремонтный завод в Старой Руссе. Местные жители в соцсетях и чатах тоже писали, что слышали взрывы в районе предприятия. 

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/34330

Предприятие обслуживает, среди прочего, российскую военно-транспортную авиацию: например, Ил-76, Ил-78, Л-410, а также двигатели. В марте завод уже попадал под удар беспилотников. 

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Публикация:«В Новгородской области под удар беспилотников попал промышленный объект — предположительно, авиаремонтный завод»

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