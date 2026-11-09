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В Армении задержали двоих российских военнослужащих по подозрению в избиении украинца

The Insider
Фото: армянская служба "Радио Свобода"

Фото: армянская служба "Радио Свобода"

В Армении были задержаны двое российских военнослужащих. Их подозревают в избиении гражданина Украины. Об этом со ссылкой на Следственный комитет (СК) Армении сообщает местная служба «Радио Свобода». Инцидент произошел в городе Гюмри, где расположена 102-я российская военная база.

Двое российских военнослужащих были задержаны армянскими правоохранителями по подозрению в нападении на гражданина Украины Дмитрия Самуеленко. Как пишет армянская служба «Радио Свобода», пострадавший сам обратился с заявлением в полицию, сообщив, что его избили двое российских военных в районе Ани в городе Гюмри. Отмечается, что инцидент произошел около месяца назад.

В СК республики заявили, что было возбуждено дело по статье о применении физического насилия группой лиц и назначена судебно-медицинская экспертиза. Российских военных взяли под стражу, сейчас они находятся в СИЗО. При этом причины конфликта пока неизвестны.

Издание подчеркивает, что в начале ноября правозащитник Артур Сакунц сообщил о другом случае избиения и унижения молодого человека российскими военными. Правозащитник направил заявление в Генпрокуратуру Армении по этому инциденту, приложив к нему видеозапись. В Генпрокуратуре заявили «Радио Свобода», что всё еще проводят проверку по этому делу.

Ни на российской военной базе, ни в посольстве РФ в Армении ни тот, ни другой инцидент не комментировали.

102-я российская военная база развернута в Гюмри с 1995 года. С 2011 года срок пребывания базы на территории Армении продлен до 2044 года. Премьер-министр Республики Никол Пашинян в сентябре 2026 года говорил: если Россия решит вывести свою базу из Армении, Ереван не станет возражать. При этом он подчеркивал: если РФ захочет сохранить базу, Армения готова «обсудить и это».

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Публикация:«В Армении задержали двоих российских военнослужащих по подозрению в избиении украинца»

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