В США за прошлый учебный год закрылись 1156 школ — больше, чем в любой год после пандемии

В минувшем учебном году в США закрылись 1156 школ, это максимум с начала пандемии. Такие данные приводит проект Big Local News при Стэнфордском университете, проанализировавший федеральную статистику, пишет Associated Press.

Кроме того, с осени 2019-го по осень 2024 года число учеников государственных школ сократилось более чем на 1,4 млн, или примерно на 3%. Количество школ за это время уменьшилось лишь примерно до допандемийного уровня, то есть закрытия отстают от оттока учеников. Главная причина, как отмечается, — падение рождаемости. Свою роль сыграли также ужесточение иммиграционной политики и расширение программ школьных ваучеров и домашнего обучения. По оценке исследовательских групп Bellwether и WestEd, к 2030–2031 учебному году школы могут ежегодно недополучать $11,5 млрд из бюджетов штатов.

Например, в школьном округе Вальехо под Сан-Франциско число учеников упало почти с 18 тысяч в 2006 году до примерно 9,3 тысячи. С 2025 года власти округа закрыли пять школ — четверть от их общего числа. Кроме того, под угрозой сокращения оказалась до трети всех ставок. Таким образом округ пытается покрыть дефицит бюджета в $36 млн.

Как пишет AP, исследования показывают, что закрытие школ редко приносит ожидаемую экономию, поскольку ее съедают расходы на подвоз детей, выходные пособия уволенным и охрану пустующих зданий. Переведенные ученики нередко отстают в учебе, а часть семей уходит в частные школы или переезжает. Суперинтендант школ Вальехо Рубен Аурелио сказал:

«Мы не закрываем школы просто ради закрытия. Мы приводим в соответствие с реальностью округ, рассчитанный на значительно большее число детей».

Он добавил, что ресурсы нужно сосредоточить на оставшихся учениках.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа готовит указ о ликвидации Министерства образования США, которое распределяет федеральные гранты и финансирование для школ. Американисты объясняли The Insider, что распустить министерство может только Конгресс.