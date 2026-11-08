Московская полиция задержала до 300 человек, в том числе подростков, на Китай-городе. В МВД заявили, что это «профилактические мероприятия»

Московская полиция вечером 7 ноября провела рейд на Китай-городе, задержав более 200 человек, сообщает Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, полицейские хватали без разбору всех, кто находился на улице, и тащили в автозаки. По данным канала «Осторожно, Москва», в отделы полиции доставили около 300 человек.

Задержанных, среди которых были и несовершеннолетние, доставляли в основном в ОВД «Басманный» и «Таганский». Тех, за кем приехали родители, отпускали домой. По данным Baza, как минимум 17 подростков получили административные протоколы за распитие алкоголя в общественном месте. В отношении задержанных также оформляли протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и неповиновение требованиям полиции.

В МВД произошедшее назвали «профилактическим мероприятием».

«7 ноября 2026 года сотрудниками в центральной части города проведены профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение административных правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах».

Несколько человек рассказали РБК, что их задержали, когда они просто шли по улице. Мать одного подростка сообщила, что ребенка избили: «Задержали сына. От него знаю, что они гуляли по центру. Ни с того ни с сего подъехала машина. Мой ребенок начал оказывать небольшое сопротивление. Его ударили два раза в живот. Их посадили в какую-то машину, потом их передали другой машине и начали развозить по разным отделам. Не дали увидеть, сказали: ждите».

Также сообщается о закрытии «Шайбы» — площадки во дворе на Покровке, где обычно собирались «неформалы». Ее обнесли деревянным забором.