В Москве силовики сорвали хэллоуинскую вечеринку на 200 человек. В Краснодаре полиция проверяла подростков в костюмах

В Москве и Краснодаре празднование Хэллоуина сопровождалось полицейскими рейдами. В ночь на 1 ноября силовики прервали вечеринку примерно на 200 человек в московском клубе Bizarre, уложив посетителей лицом в пол. В центре столицы сотрудники ОМОНа и Росгвардии проверяли участников уличных гуляний. В Краснодаре полиция проводила рейды среди подростков, в том числе одетых в хэллоуинские костюмы. При этом администрация московского клуба сообщила, что нарушений во время проверки обнаружено не было.
В Краснодаре полиция объяснила рейды необходимостью соблюдать краевой закон, который регулирует пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время. Сотрудники МВД посещали места массового скопления молодежи, проверяли документы и проводили «профилактические беседы».
На опубликованных полицией видеозаписях видно, что правоохранители останавливали молодых людей в маскарадных костюмах и гриме. Подросткам раздавали памятки о телефонном мошенничестве и безопасности дорожного движения. Некоторых сопровождали в полицейские автобусы. При этом о количестве задержанных и основаниях для составления возможных административных протоколов непосредственно в связи с празднованием Хэллоуина ведомство не сообщило.
Несмотря на проверки, в центре Краснодара прошли массовые гуляния. Как рассказывает местное издание «Город», сотни школьников и студентов в костюмах персонажей фильмов ужасов собрались на улице Красной и Александровском бульваре. Издание опубликовало собственный фоторепортаж с празднования и полицейских проверок.
Депутат законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской раскритиковал празднующих. В разговоре с «Осторожно, новости» он назвал Хэллоуин чуждым российской культуре и «дешевым импортным аттракционом для дегенератов». Депутат возмутился тем, что, пока российские военные участвуют в войне, молодежь проводит время на костюмированных вечеринках. Хмелевской добавил, что дело, по его мнению, не в запретах, а в воспитании молодежи. Работу с молодыми людьми он оценил на «твердую двойку».
В московском клубе посетителей уложили лицом в пол, но нарушений не нашли
Еще один рейд прошел в ночь на 1 ноября в московском клубе Bizarre на улице Ленинская Слобода. По данным Shot и Baza, на хэллоуинскую вечеринку пришли около 200 человек, многие в костюмах персонажей мультфильмов и массовой культуры. Силовики потребовали от посетителей лечь лицом в пол, после чего проверили документы и осмотрели помещения. Как утверждают Telegram-каналы, поводом для рейда стала проверка возможной «пропаганды ЛГБТ». Официально полиция эту причину не подтверждала.
Администрация Bizarre позднее подтвердила проведение рейда и сообщила, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили нарушений и не предъявили претензий к заведению. Посетителей отпустили, однако вечеринку пришлось прервать. Организаторы принесли извинения гостям и пообещали компенсацию в виде трех бесплатных посещений клуба до конца года.
В центре Москвы, в районе Китай-города, также собрались молодые люди в хэллоуинских костюмах. На месте работали сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии.
На видеозаписи, опубликованной Mash, видно, как нескольких человек уложили лицом на асфальт прямо на проезжей части.
В пресс-службе московского МВД изданию MSK1.RU сказали, что информация о задержаниях к ним не поступала. Сведения о доставлении отдельных участников празднования в отделения полиции независимо подтвердить пока не удалось.
Силовики уже дважды приходили в Bizarre, а власти Краснодара пытались ограничить празднование Хэллоуина
Нынешний рейд стал как минимум третьим известным случаем посещения московского клуба Bizarre силовиками за последние два года, подсчитал The Insider. В декабре 2024 года полиция проверяла сразу несколько московских клубов, включая Bizarre, Sisters и «Центральную станцию».
В мае 2025 года сотрудники правоохранительных органов вновь пришли в Bizarre во время эротической вечеринки. Впоследствии The Insider рассказывал, как из-за полицейских рейдов и угроз со стороны провластных активистов организаторы секс-позитивных мероприятий в России начали прекращать деятельность или проводить встречи подпольно.
В Краснодарском крае власти выступают против Хэллоуина уже много лет. В 2023 году городское управление торговли направляло кафе и ресторанам письма с рекомендациями отказаться от праздничных мероприятий. Школьникам предлагали вместо Хэллоуина отмечать день апостола Луки, а в электронных дневниках рассылали видеоролик священника с призывом отказаться от праздника. На сайте городского департамента образования также появился хештег #ХэллоуинНеНашПраздник.
Тогда The Insider рассказывал, что аналогичные ограничения вводились в других регионах. В Якутии Минобразования потребовало не проводить празднование Хэллоуина в учебных заведениях, а в Ижевске школьникам предложили отмечать вместо него «Тыквенный спас».