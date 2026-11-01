В Москве силовики сорвали хэллоуинскую вечеринку на 200 человек. В Краснодаре полиция проверяла подростков в костюмах

В Москве и Краснодаре празднование Хэллоуина сопровождалось полицейскими рейдами. В ночь на 1 ноября силовики прервали вечеринку примерно на 200 человек в московском клубе Bizarre, уложив посетителей лицом в пол. В центре столицы сотрудники ОМОНа и Росгвардии проверяли участников уличных гуляний. В Краснодаре полиция проводила рейды среди подростков, в том числе одетых в хэллоуинские костюмы. При этом администрация московского клуба сообщила, что нарушений во время проверки обнаружено не было.

В Краснодаре полиция объяснила рейды необходимостью соблюдать краевой закон, который регулирует пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время. Сотрудники МВД посещали места массового скопления молодежи, проверяли документы и проводили «профилактические беседы».

На опубликованных полицией видеозаписях видно, что правоохранители останавливали молодых людей в маскарадных костюмах и гриме. Подросткам раздавали памятки о телефонном мошенничестве и безопасности дорожного движения. Некоторых сопровождали в полицейские автобусы. При этом о количестве задержанных и основаниях для составления возможных административных протоколов непосредственно в связи с празднованием Хэллоуина ведомство не сообщило.