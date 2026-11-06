Руководитель отдела Главного следственного управления Следственного комитета России Анна Старжинская выступила на заседании рабочей группы ООН по возвращению активов, проходившем в Вене. Как сообщил СК, представительница ведомства рассказала о российском опыте борьбы с коррупцией и призвала развивать международное сотрудничество. При этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин с 2021 года находится под санкциями Евросоюза, в том числе за преследование Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Старжинская приняла участие в 20-й сессии Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, которая проходила 3–5 ноября в Венском международном центре. Это вспомогательный орган Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции. Согласно информации организаторов, заседание было открыто для представителей правительств и международных организаций, но не для неправительственных наблюдателей.

В своем выступлении Старжинская заявила, что Россия придерживается принципа «нулевой терпимости» к коррупции. По данным СК, в 2026 году российским следователям удалось обнаружить и арестовать имущество коррупционеров на сумму более $486 млн. Представитель ведомства также рассказала о сотрудничестве с Росфинмониторингом, использовании инструментов отслеживания криптовалютных транзакций и исполнении более 6 тысяч запросов о международной правовой помощи за четыре года. Она призвала развивать международное сотрудничество вне политических рамок.

Между тем Евросоюз еще 2 марта 2021 года ввел санкции против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Совет ЕС возложил на него ответственность за произвольные задержания, уголовное преследование Алексея Навального и подавление мирных протестов. В обновленном санкционном обосновании 2023 года ЕС также указал на систематические репрессии Следственного комитета против российской оппозиции.

Санкции затронули и других сотрудников ведомства. В мае 2025 года Евросоюз включил в санкционный список представителей СК, которые, по оценке Совета ЕС, участвовали в фабрикации уголовных дел против активистов, в том числе связанных с Навальным. Фактически Следственный комитет сейчас является одним из проводников системных политических репрессий в России.

Старжинская регулярно участвует в международных мероприятиях, в том числе за рубежом. В марте 2026 года она рассказала на своей странице в соцсети «Вконтакте» о командировке в Нью-Йорк, где, по ее словам, работала над текстом новой конвенции ООН. «Все сложилось в эту командировку, и она принесла только положительные эмоции, хороший опыт и возможность попрактиковать юридический английский!» — написала представительница СК. Кроме того, в январе она вспоминала о командировке в Вену в декабре 2025 года, во время которой посетила Венскую оперу. В июле 2026 года Старжинская вновь опубликовала фотографии из австрийской столицы.