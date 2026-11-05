В Петербурге полиция сорвала первый вечер писем политзаключенным проекта «Люди и письма». Поводом мог стать донос

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и люди в масках без опознавательных знаков пришли в пространство «Нора» в районе Коломна, где должен был состояться вечер писем политзаключенным. Мероприятие организовал проект «Люди и письма», который впервые проводил такую встречу в городе, передает Telegram-канал «Осторожно, Петербург». Ранее проект проводил встречи в Москве.

Вечер был запланирован на 5 ноября с 19:00 до 21:00. По словам очевидцев, в помещение вошли полицейские в сопровождении людей в масках. Причины визита неизвестны. Сообщений о задержаниях участников или предъявленных обвинениях пока нет.

По данным RusNews, полицейские собирали у участников мероприятия объяснения. Один из пришедших на вечер писем рассказал изданию, что силовики забрали у собравшихся паспорта и около двух часов не предпринимали никаких действий. «Какой-то жести не было. Собираются взять объяснения и отпустить», — рассказал он. По предварительной информации издания, поводом для визита полиции стал донос. Кто именно обратился к силовикам и что было указано в жалобе, неизвестно.

Проект «Люди и письма» занимается организацией встреч, на которых участники пишут письма людям, находящимся в заключении по политически мотивированным делам. В октябре 2026 года организаторы объявили об открытии отделения проекта в Петербурге.

Ранее встречи проекта проходили в московском «Открытом пространстве». В феврале 2026 года Минюст включил правозащитный проект в реестр «иностранных агентов». Спустя несколько дней команда объявила о прекращении работы и закрытии площадок в Москве и Петербурге. Как писал The Insider, соосновательница «Открытого пространства» Александра Крыленкова объясняла решение тем, что Минюст включил в число участников проекта людей, давно не имевших отношения к его деятельности. По ее словам, они рисковали понести ответственность за возможные нарушения правил отчетности и маркировки материалов.

Это не первый случай вмешательства полиции в мероприятия в поддержку политзаключенных на этой площадке. В мае 2024 года The Insider писал о задержании участников вечера писем политзаключенным и встречи Либертарианской партии России в московском «Открытом пространстве». По данным правозащитников, полиция пришла после жалобы участников прокремлевского движения SERB. Позднее стало известно о задержании как минимум 16 человек.

При этом другие вечера писем в Петербурге продолжают проходить. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, петербургское отделение партии «Яблоко» провело аналогичную акцию. Ее участники отправили политзаключенным сотни писем и открыток.

По данным правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», в списке политзаключенных без учета преследуемых по религиозным мотивам находятся более 1300 человек. Российские власти отрицают наличие политических заключенных в стране.