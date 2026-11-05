13-м замгенпрокурора станет чиновник, которого Лондон винит в смерти Магнитского. Ему прочат надзор за прокурорами аннексированных регионов

Начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов, находящийся под санкциями США и Великобритании за причастность к делу Сергея Магнитского, может получить надзор за работой прокуратур на аннексированных территориях Украины, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Как обнаружил The Insider, Логунов уже участвовал в мероприятии с сотрудниками прокуратур четырех оккупированных регионов, а возглавляемое им подразделение отвечает за подготовку кадровых назначений в ведомстве.

Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Логунова на должность заместителя генерального прокурора, пишет газета. В случае назначения он станет 13-м заместителем Александра Гуцана. Предполагается, что Логунов сохранит руководство кадровой политикой и может получить надзор за работой прокуроров в аннексированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Британские власти считают Логунова причастным к смерти Магнитского

Логунов находится под американскими санкциями с апреля 2013 года, когда его включили в первый список лиц, подпавших под действие «закона Магнитского». В то время он занимал должность заместителя начальника Следственного комитета при МВД.

В июле 2020 года санкции против Логунова ввела Великобритания. В обосновании санкций британские власти связывают его действия со смертью Магнитского в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Согласно документу, Логунов входил в группу следователей, которые не расследовали жалобы Магнитского на ненадлежащее обращение и поддерживали подчиненных, непосредственно причастных к нарушениям. По оценке британского правительства, такое обращение в значительной мере способствовало смерти юриста.