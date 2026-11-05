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Новости

13-м замгенпрокурора станет чиновник, которого Лондон винит в смерти Магнитского. Ему прочат надзор за прокурорами аннексированных регионов

The Insider
Пресс-служба правительства Республики Коми

Пресс-служба правительства Республики Коми

Начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов, находящийся под санкциями США и Великобритании за причастность к делу Сергея Магнитского, может получить надзор за работой прокуратур на аннексированных территориях Украины, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Как обнаружил The Insider, Логунов уже участвовал в мероприятии с сотрудниками прокуратур четырех оккупированных регионов, а возглавляемое им подразделение отвечает за подготовку кадровых назначений в ведомстве.

Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Логунова на должность заместителя генерального прокурора, пишет газета. В случае назначения он станет 13-м заместителем Александра Гуцана. Предполагается, что Логунов сохранит руководство кадровой политикой и может получить надзор за работой прокуроров в аннексированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Британские власти считают Логунова причастным к смерти Магнитского

Логунов находится под американскими санкциями с апреля 2013 года, когда его включили в первый список лиц, подпавших под действие «закона Магнитского». В то время он занимал должность заместителя начальника Следственного комитета при МВД.

В июле 2020 года санкции против Логунова ввела Великобритания. В обосновании санкций британские власти связывают его действия со смертью Магнитского в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Согласно документу, Логунов входил в группу следователей, которые не расследовали жалобы Магнитского на ненадлежащее обращение и поддерживали подчиненных, непосредственно причастных к нарушениям. По оценке британского правительства, такое обращение в значительной мере способствовало смерти юриста.

Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury / The Insider

Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury / The Insider

В апреле 2025 года Великобритания дополнительно запретила Логунову занимать руководящие должности в зарегистрированных в стране компаниях. Ранее The Insider писал, что в 2018 году его также включили в литовский «список Магнитского».

Логунов уже взаимодействовал с прокурорами оккупированных территорий

Как обнаружил The Insider, в середине августа 2026 года прокуратура Ростовской области сообщила об участии Логунова в межрегиональном мероприятии, собравшем более 150 сотрудников отделений надзорного ведомства в Ростовской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. На тот момент он уже возглавлял Главное управление кадров Генпрокуратуры.

Прокуратура Ростовской области

Прокуратура Ростовской области

Возглавляемое им подразделение занимается подготовкой документов о назначении и освобождении от должностей региональных прокуроров, а также кадровыми процедурами внутри ведомства. В августе Логунов, в частности, лично представлял нового прокурора Алтайского края Николая Рябова региональным властям.

Возможное расширение его полномочий происходит на фоне изменений кадровой политики Генпрокуратуры. В октябре «Вёрстка» сообщила, что ведомство подготовило проект приказа о создании особого кадрового резерва из сотрудников прокуратуры, участвовавших в войне против Украины. Их предлагается в приоритетном порядке назначать на руководящие должности. Аналогичные преимущества должны получить сотрудники прокуратур аннексированных территорий. Проект также предусматривает ротацию прокурорских работников, прослуживших в этих регионах более трех лет.

На оккупированных территориях уже действует особый порядок приема на прокурорскую службу, обнаружил The Insider. Согласно указу Путина от марта 2023 года, для части кандидатов предусмотрены специальные условия, в том числе отсутствие испытательного срока.

Многолетняя работа с новым генпрокурором

Логунов также является давним коллегой Александра Гуцана. В 2000-х годах оба работали в структурах Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе. После назначения Гуцана полномочным представителем президента в этом округе в 2018 году Логунов стал его заместителем, курируя взаимодействие с правоохранительными органами.

Александр Гуцан

Александр Гуцан

Фото: Пелагия Тихонова / ТАСС

В сентябре 2025 года Гуцан возглавил Генпрокуратуру, а уже в ноябре Логунов перешел вслед за ним в ведомство, получив должность начальника Главного управления кадров.

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Публикация:«13-м замгенпрокурора станет чиновник, которого Лондон винит в смерти Магнитского. Ему прочат надзор за прокурорами аннексированных регионов»

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