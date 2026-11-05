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Евросоюз перечислил Украине €4,36 млрд. Часть средств пойдет на закупку дронов, ракет и систем ПВО

The Insider
Производство украинских дальнобойных беспилотников Fire Point FP-1. Фото: AP

Производство украинских дальнобойных беспилотников Fire Point FP-1. Фото: AP

Еврокомиссия 5 ноября перечислила Украине €4,36 млрд в рамках кредитной программы на €90 млрд, рассчитанной на поддержку украинского бюджета и оборонной промышленности. Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, €3,7 млрд направлены на финансирование государственных расходов, еще €658 млн — на закупку вооружений и военной техники.

На оборонные средства Украина сможет приобрести беспилотники, ракеты, радиолокационные станции, системы радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для противовоздушной обороны. Бóльшую часть этих денег планируется потратить на закупки у украинских производителей. По данным Еврокомиссии, с учетом нового транша Украина получила уже €16,4 млрд по оборонной части кредитной программы.

Бюджетный транш в размере €3,7 млрд стал вторым из трех запланированных на 2026 год в рамках программы макрофинансовой помощи общим объемом €8,35 млрд. Для получения средств Украина выполнила все 12 условий Еврокомиссии, включая изменения в налогообложении доходов с цифровых платформ, отмену освобождения от НДС недорогих коммерческих посылок, модернизацию таможенной системы и улучшение бюджетного планирования.

До конца 2026 года Евросоюз может предоставить Украине еще €25,2 млрд, в том числе €11,9 млрд на развитие оборонной промышленности и около €13,4 млрд на бюджетные нужды. Перечисление этих средств зависит от выполнения предусмотренных программами условий.

Кредитная программа на €90 млрд была утверждена Евросоюзом в феврале 2026 года. На текущий год предусмотрено до €45 млрд, из которых €28,3 млрд предназначены для поддержки оборонной промышленности, а €16,7 млрд — для финансирования бюджета Украины.

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Публикация:«Евросоюз перечислил Украине €4,36 млрд. Часть средств пойдет на закупку дронов, ракет и систем ПВО»

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