В СИЗО Севастополя умерла преподавательница языковой школы из Харькова. Ее задержали, когда она приехала в Крым к родителям

Соосновательница и директор по обучению харьковской языковой школы «Профессионал» Александра Казаровицкая умерла в СИЗО Севастополя. Она была задержана, когда приехала в аннексированный Крым летом этого года навестить родителей. О ее смерти сообщили на странице школы в Facebook.

По словам ее коллег, Казаровицкую задержали после того, как нашли у нее переписку с волонтером в начале полномасштабного вторжения. Три месяца она провела в одиночной камере. По версии российских силовиков, она совершила самоубийство.

В аннексированный Крым Казаровицкая поехала этим летом, чтобы помочь родителям с переездом:

«Во время войны Саша видела родителей в Турции и Грузии. Но родители старели, и им стало трудно. Семья решила, что переедут в Турцию навсегда, чтобы Саша и ее муж Лёша могли быть вместе и помогать. Саша была единственной дочерью в семье. Летом она поехала в Севастополь как минимум на месяц, чтобы помочь родителям продать квартиру и переехать. В сентябре ее ожидали домой», — пишут на странице школы.

У девушки в Харькове остались муж и дочь. Какую именно статью ей вменяли, неизвестно.

По подсчетам правозащитников «Мемориала», с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли не менее 69 человек, подвергавшихся политически мотивированному преследованию. По меньшей мере 20 из них — в результате пыток и избиений.