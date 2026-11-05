Путин приравнял к «недружественным» иностранцам тех, кто не предъявил паспорт России или «дружественной» страны

Владимир Путин подписал указ № 816, по которому физлица, которые не представили документ о российском или «дружественном» гражданстве либо вид на жительство, считаются лицами государств, «совершающих недружественные действия», обнаружил The Insider. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. На портале правовой информации он появился 5 ноября.

Поправки вносятся сразу в шесть указов о контрсанкциях 2022–2024 годов. Это указ № 81 о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности, указ № 95 о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами, указ № 254 о финансовых обязательствах в сфере корпоративных отношений, указы № 618 и № 737 об особом порядке отдельных видов сделок и указ № 198 о выплатах по некоторым ценным бумагам.

Во все шесть документов добавлен почти одинаковый пункт. В указе № 81 он сформулирован так:

«В целях настоящего Указа к лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, относятся в том числе физические лица, не представившие документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации или гражданство (подданство) иностранного государства, которое не совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо вида на жительство в Российской Федерации, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, которое не совершает <…> недружественные действия».

Раньше «недружественными» считались, в частности, иностранцы с гражданством таких государств, а также лица, которые там зарегистрированы, ведут основную деятельность или получают основную прибыль. Это следует из разъяснений Банка России. Официально разъяснять новый пункт указа № 618 будет ЦБ, остальные вопросы применения этого указа — Минфин.

В июне Путин распространил на банковские вклады порядок из указа № 95, по которому иностранным кредиторам из «недружественных» стран платят в рублях через счета типа «С». Таким образом, новый указ относит к таким кредиторам и физлиц, не представивших документ о российском или «дружественном» гражданстве либо соответствующий вид на жительство.