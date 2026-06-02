Путин подписал указ, позволяющий российским должникам не исполнять обязательства по банковским вкладам перед иностранными кредиторами

Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским должникам не исполнять обязательства перед иностранными кредиторами из «недружественных» стран не только по кредитам и ценным бумагам, но и по банковским вкладам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поправках к указу № 95 от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Изначально документ разрешал российским властям, компаниям и гражданам расплачиваться с иностранными кредиторами по специальной схеме — в рублях через счета типа «С», а в ряде случаев замораживать выплаты по кредитам, займам и финансовым инструментам.

Теперь действие механизма распространяется и на обязательства по вкладам (депозитам) перед иностранцами из стран, признанных Россией «недружественными».

Указ вступил в силу со дня официального опубликования — 1 июня 2026 года.



Экономист Сергей Алексашенко пояснил The Insider, что воспользоваться деньгами на счетах типа «С» можно очень условно и что для банка эти деньги становятся бесплатным пассивом:

«Юридически они принадлежат тому, у кого они были на обычном счете/депозите, но воспользоваться ими можно очень условно. Для банка эти деньги становятся бесплатным пассивом. Сколько сейчас денег на таких счетах (типа „С“), является тайной. Есть информация о том, что в „Ситибанке“ на момент продажи их было около 1 триллиона».

Банковский аналитик, приглашенный исследователь CEPA Александр Коляндр в беседе с The Insider предполагает, что поправки были дописаны на случай изъятия замороженных активов международной финансовой компании Euroclear в России: