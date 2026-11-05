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Новости

Правительство разрешило Минфину занять дополнительный 1 трлн рублей, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета

The Insider
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Правительство России разрешило Министерству финансов занять на внутреннем рынке до 1 трлн рублей сверх лимита, установленного на 2026 год . Соответствующее распоряжение подписал 3 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

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Верхний предел госдолга и программа внутренних заимствований РФ на 2026 год установлена Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

На текущий год утвержденный правительством предельный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) составляет 6,47 трлн рублей. В I квартале Минфин привлек от размещения ОФЗ 1,37 трлн рублей, во II — 1,7 трлн рублей, в III — 1,4 трлн рублей. В IV квартале планировалось привлечь около 2,45 трлн рублей от размещения ОФЗ).

Как сообщалось ранее, доля расходов российского федерального бюджета на обслуживание госдолга в 2027 году вырастет до 9,4%, а в 2029 году — до 10,6%. Согласно прогнозу Минфина, в 2027 году проценты по долгу достигнут 4,6 трлн рублей, что почти равняется расходам на национальную экономику. В 2028 году на обслуживание госдолга понадобится 5,3 трлн рублей, а в 2029-м — 5,7 трлн (это в пять раз больше, чем в 2021 году). В 2021 году, последнем до начала полномасштабного вторжения в Украину, на обслуживание госдолга закладывалось 4,4% российского бюджета. 

Займы — главный источник финансирования дефицита бюджета РФ, который в этом году вырастет до рекордных с начала военных действий 7,3 трлн рублей, или 3,2% ВВП. В 2027 году Минфин планирует получить 7,7 трлн рублей за счет размещения рублевых гособлигаций.

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Публикация:«Правительство разрешило Минфину занять дополнительный 1 трлн рублей, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета»

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