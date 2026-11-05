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Суд в Финляндии приговорил к реальным срокам боцмана и капитана судна, повредившего кабели в Финском заливе

The Insider
Фото: капитан судна Андрей Максименко (в центре) и боцман Вусал Меджидов (спиной к камере), сентябрь 2026 / Yle

Фото: капитан судна Андрей Максименко (в центре) и боцман Вусал Меджидов (спиной к камере), сентябрь 2026 / Yle

Суд в Хельсинки приговорил капитана и боцмана сухогруза Fitburg (IMO: 9250397) к реальным тюремным срокам за повреждение кабелей в Финском заливе в декабре прошлого года. Вместе с судном они были задержаны в канун прошлого Нового года. Об этом пишет издание Yle.

Капитану судна, гражданину России Андрею Максименко, назначили 3,5 года лишения свободы. У боцмана — Вусала Меджидова — гражданство Азербайджана. Ему назначили два года и десять месяцев тюрьмы. 

Обоих признали виновными в тяжком причинении ущерба. Их также обяжут возместить расходы на ремонт кабелей и газпровода в заливе, а также покрыть расходы на расследование повреждений. 

 Приговор пока не вступил в законную силу. Его могут обжаловать в апелляционном суде. Свою вину Максименко и Меджидов не признали. 

Грузовое судно Fitburg было задержано 31 декабря 2025 года. Поводом стали подозрения в обрыве телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Рядом с местом аварии обнаружили именно Fitburg с опущенной в воду якорной цепью. Спустя примерно две недели с судна сняли арест, но членов экипажа — боцмана и капитана — не отпустили: против них открыли расследование

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Публикация:«Суд в Финляндии приговорил к реальным срокам боцмана и капитана судна, повредившего кабели в Финском заливе»

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