С начала года в России продали конфискованного имущества на 380 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем за весь 2025 год

С начала года власти России распродали конфискованного имущества на сумму 380 млрд рублей, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на дынные, приведенные представителем Минфина на совещании в Совете Федерации. Это в четыре с лишним раза больше, чем за весь 2025 год, когда распродажа конфиската принесла 88 млрд рублей.

На совещании обсудили меры, которые должны упростить продажу изъятого имущества. Как рассказал первый зампред комитета СовФеда по экономической политике Игорь Тресков, приняты два закона, которые разрешают продажу конфискованной загородной недвижимости (к торгам сейчас готовится более 1100 объектов) и отменяют преимущественное право акционеров при продаже изъятого имущества акционерных обществ.

Еще два законопроекта в настоящее время рассматриваются: это поправки в закон об исполнительном производстве, регулирующие передачу имущества властям регионов, а также изменения в Земельный кодекс, снимающие запрет на продажу конфискованных участков, на которых уже получено разрешение на строительство. Примером такой ситуации может служить дело бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, в котором фигурирует около двух тысяч таких участков.

«Мы поработаем над законодательным урегулированием того, чтобы с имущества, арестованного в рамках уголовного дела, с момента возникновения на него права собственности Российской Федерации автоматически снимались все аресты. И у федеральных органов власти возникало право его продажи без проволочек», — также рассказал Тресков. Сейчас имущество остается под арестом до завершения уголовного дела, что может затянуть продажу на годы.

Чаще всего имущество конфискуют у людей, обвиненных в коррупционных и экономических преступлениях или легализации преступных доходов. Кроме того, имущество изымают по делам о финансировании терроризма и экстремизма.