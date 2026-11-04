Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с Усманова и Фридмана. Одновременно она ввела ограничения против 254 лиц и организаций

Швейцария исключила из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева и компанию Redbird Corporate Services Ltd. Ранее, в конце сентября, аналогичное решение принял Евросоюз. Из списка также исключили трех умерших фигурантов, в том числе бывшего депутата Госдумы Юрия Швыткина и конструктора Александра Леонова. Изменения вступят в силу сегодня поздно вечером.

Одновременно швейцарское правительство объявило о присоединении к 21-му пакету санкций ЕС против России и Беларуси. В частности, ограничения распространили еще на 254 физических и юридических лица и организации. Отдельно Швейцария ввела запрет на операции с 33 российскими банками, одним банком из третьей страны, 17 финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалютных услуг, пятью компаниями из третьих стран, четырьмя российскими аэропортами и двумя портами. Еще 41 судно, связанное с российским теневым флотом, попало под ограничения на покупку, продажу и обслуживание.

Швейцария не обязана автоматически следовать за ЕС

В отличие от стран Евросоюза, Швейцария самостоятельно определяет, какие иностранные санкции принимать. Она не входит в ЕС, а правовой основой для ограничительных мер служит собственный закон об эмбарго. Федеральный совет принимает решения отдельно, оценивая их соответствие законодательству, внешнеполитическим интересам и политике нейтралитета страны.

При этом с 1998 года Швейцария в большинстве случаев присоединялась к санкциям ЕС полностью или частично. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 28 февраля 2022 года Федеральный совет решил принять первые европейские санкционные пакеты против России. Швейцарские власти отдельно подчеркивали, что это не означает отказа от нейтралитета.

В нынешнем случае правительство прямо сообщило, что исключило шесть человек и одну компанию из санкционного списка в соответствии с соответствующим решением ЕС. При этом Швейцария сохранила возможность самостоятельно корректировать остальные ограничения. Например, по итогам оценки внешнеполитических и юридических обстоятельств она пока отказалась включать в санкционный список двух российских граждан, а также вводить усиленный экспортный контроль против 14 компаний из третьих стран. Их имена и названия не раскрываются.

Какие активы заморожены в Швейцарии

По данным Швейцарской банковской ассоциации, которые изучил The Insider, в 2025 году банки страны управляли активами на 9,73 трлн швейцарских франков. Из них около 2,36 трлн приходилось на международное управление частными капиталами клиентов. По данным SECO, на 1 июля 2026 года в стране были заморожены финансовые активы подсанкционных физических и юридических лиц на 8,5 млрд франков. Кроме того, заблокированы 14 объектов недвижимости, автомобили, самолеты, произведения искусства и другие ценности.

Исключение Усманова и Фридмана из списка может стать основанием для разблокировки активов, замороженных исключительно в рамках соответствующего санкционного режима. Однако швейцарские власти не раскрыли, какая именно сумма активов каждого из бизнесменов находилась под ограничениями.

Почему Евросоюз снял ограничения

Евросоюз исключил Усманова и Фридмана из санкционного списка 22 сентября. Вместе с ними из перечня убрали бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева и компанию Redbird Corporate Services Ltd. Решение было оформлено регламентом Совета ЕС. В документе говорится о пересмотре списка, однако отдельные причины исключения двух бизнесменов не объясняются.

14 сентября Financial Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что власти Франции под давлением Азербайджана лоббируют отмену санкций Евросоюза в отношении узбекско-российского олигарха Алишера Усманова. По данным газеты, снятие санкций было частью сделки по освобождению граждан Франции, арестованных в Азербайджане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского гражданина Мартина Райана, осужденного на десять лет по обвинению в шпионаже. Райан был освобожден и вернулся во Францию.

Французский МИД назвал помилование результатом «терпеливого и конструктивного» диалога с азербайджанскими властями. Азербайджанская сторона, в свою очередь, отвергла обвинения в попытках оказать давление на Францию.

По данным источников FT, о снятии санкций с Фридмана просил Люксембург. Он требует от страны около 16 млрд долларов компенсации за замороженные активы.

Реакция Украины

В Украине решение Евросоюза подвергли критике. Президент Владимир Зеленский назвал сигналы о снятии санкций с отдельных российских олигархов контрпродуктивными и подчеркнул, что вместо ослабления давления на Москву его необходимо усиливать.