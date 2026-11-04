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Новости

Бывший подрядчик Госдепа США признал, что передавал Эфиопии секретные разведданные, которые применялись в военных операциях

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

54-летний Абрахам Теклу Лемма из Силвер-Спринга (штат Мэриленд), работавший IT-подрядчиком в Госдепартаменте, Минюсте и Национальном управлении военно-космической разведки США, признал вину в сговоре с целью передачи иностранному правительству сведений о национальной обороне. Об этом сообщила прокуратура округа Колумбия. По данным обвинения, с 2021 года до ареста в августе 2023-го секретная информация через него попадала к армии и спецслужбам Эфиопии.

Больше двух лет Лемма снабжал высокопоставленных эфиопских чиновников секретами и призывал их применять дроны против боевиков, воюющих с правительством. В декабре 2021 года он написал эфиопскому собеседнику:

«Мы должны покончить с этими людьми раз и навсегда, иначе в Эфиопии никогда не будет мира».

Власти Эфиопии публично дело не комментировали.

По словам представителя контрразведки ФБР Романа Рожавского, Лемма признал, что эфиопские чиновники использовали полученные от него данные в военных операциях. В Минюсте не уточнили, о каких операциях идет речь и погиб ли кто-то в результате утечки. В материалах ФБР, поданных в суд в 2023 году, говорилось, что Лемма пересылал эфиопским агентам через зашифрованный мессенджер совершенно секретные спутниковые снимки и разведсводки.

Утечки начались во время войны 2020–2022 годов между федеральными силами и тыграйскими боевиками, в которой, по оценке Гентского университета, от насилия, голода и развала здравоохранения погибли 500 тысяч мирных жителей. Сделка со следствием предусматривает от 10 лет до 21 года и 10 месяцев заключения, если ее одобрит суд. Приговор Лемме огласят 14 апреля 2027 года.

Война в Тыграе возобновилась в сентябре. В середине октября эфиопские войска, по данным Reuters, дошли до пограничного с Эритреей города Зеламбеса, который раньше контролировали тыграйские повстанцы. Эфиопия обвиняет Эритрею в поддержке повстанцев и вводе войск на 60 км вглубь страны, Эритрея это отрицает.

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Публикация:«Бывший подрядчик Госдепа США признал, что передавал Эфиопии секретные разведданные, которые применялись в военных операциях»

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