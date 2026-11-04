Умер Тинто Брасс — режиссер «Калигулы» и один из самых известных авторов эротического кино. Ему было 93 года

В Риме в возрасте 93 лет умер итальянский режиссер Тинто Брасс, известный эротическими фильмами «Калигула», «Салон Китти», «Миранда» и «Паприка». Начав карьеру в авангардном кино и поработав с Роберто Росселлини, Брасс стал одним из самых известных режиссеров эротического кинематографа, хотя свою самую знаменитую картину, «Калигула», впоследствии отказался признавать. О его смерти сообщило агентство ANSA со ссылкой на его жену Катерину Варци и детей Бонифачо и Беатриче.

Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. Он получил юридическое образование, работал во Французской синематеке в Париже и был ассистентом режиссера Роберто Росселлини. Его дебютная картина «Кто работает, тот потерян» вышла в 1963 году. Первоначально Брасс занимался авангардным и экспериментальным кино, а позднее переключился на эротические фильмы. Среди наиболее известных его работ также «Ключ» (1983), «Любовь и страсть» (1987) и «Шалунья» (1998).

Одним из самых скандальных фильмов режиссера стал «Калигула», снятый в конце 1970-х годов по сценарию Гора Видала с Малкольмом Макдауэллом, Хелен Миррен и Питером О'Тулом в главных ролях. Во время производства Брасс поссорился с продюсером, издателем журнала Penthouse Бобом Гуччоне. Тот отстранил режиссера от монтажа и добавил в фильм порнографические сцены, снятые отдельно. В результате Брасс отказался признавать выпущенную версию картины своей работой.

Спор вокруг «Калигулы» продолжался десятилетиями. В 2023 году, когда на Каннском фестивале представили новую версию фильма, смонтированную из ранее не использованных материалов, Брасс вновь выступил против ее выпуска. Режиссер объяснял, что монтаж был важнейшей частью его авторского стиля, а ни одна из существовавших версий «Калигулы» не соответствовала первоначальному замыслу.

В сентябре 2026 года Венецианский кинофестиваль посвятил Брассу специальный показ восстановленного фильма «Сердце в глотке» (1967), снятого задолго до его перехода к эротическому кино. Режиссер также получил премию Пьетро Бьянки, присуждаемую итальянскими киножурналистами. Сам Тинто Брасс не смог приехать на церемонию по состоянию здоровья, награду получила его жена. Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера тогда отметил, что репутация создателя эротических фильмов заслонила роль Брасса как экспериментатора и новатора кинематографа.