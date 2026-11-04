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Россиянке отказали в пенсии из-за украинского свидетельства о рождении ребенка

The Insider
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Социальный фонд России отказал в назначении пенсии женщине, которая ранее жила в Украине, сославшись на прекращение действия пенсионного соглашения между Россией и странами СНГ. Фонд не засчитал ей период ухода за ребенком, родившимся еще в СССР, несмотря на то, что женщина получила российское гражданство и добровольно перечислила дополнительные пенсионные взносы по рекомендации сотрудника фонда. 

Никулинский районный суд Москвы признал отказ незаконным и обязал назначить ей пенсию. Об этом The Insider узнал из судебного решения.

Татьяна Миронова переехала в Россию в 2021 году, а в мае 2025 года получила российское гражданство и обратилась за страховой пенсией по старости. Однако Социальный фонд отказал ей из-за недостаточного количества пенсионных коэффициентов. После повторного обращения сотрудник фонда объяснил, что недостающие баллы можно приобрести, добровольно уплатив страховые взносы.

В августе и сентябре 2025 года Миронова перечислила деньги двумя платежами. Их суммы в опубликованном судебном решении скрыты. В декабре она вновь обратилась за пенсией, но получила очередной отказ.

На этот раз фонд не включил в ее страховой стаж период ухода за ребенком с 30 июля 1986 года по 29 января 1988 года. Ребенок родился на территории Украины, которая тогда входила в состав СССР. Пенсионные органы сослались на прекращение действия соглашения СНГ от 1992 года о гарантиях пенсионных прав граждан. Кроме того, Мироновой не засчитали период обучения в Киевском торгово-экономическом институте с 1987 по 1991 год.

Женщина обратилась в суд. Никулинский районный суд Москвы указал, что выход России из международного соглашения не отменяет пенсионные права, возникшие в период его действия. Суд подчеркнул, что работа в Украине и уход за ребенком в возрасте до полутора лет сами по себе не могут служить основанием для ограничения права на пенсионное обеспечение.

Суд признал отказ Социального фонда незаконным, обязал включить спорный период ухода за ребенком в страховой стаж Мироновой и назначить ей пенсию с 3 декабря 2025 года. При этом женщина добивалась назначения выплат с января 2022 года, но в этой части ее требования удовлетворены не были.

Решение Никулинского суда было обжаловано. 3 ноября 2026 года апелляционное дело зарегистрировали в Московском городском суде под номером Ж-75750/2026. Кто именно подал жалобу, из доступных материалов не следует. Сведений о рассмотрении апелляции пока нет.

Проблема пенсионных прав россиян, ранее проживавших в других республиках СССР, уже становилась предметом рассмотрения Конституционного суда. В апреле 2026 года он рассмотрел жалобу женщины, которой отказали в досрочной пенсии из-за детей, родившихся за пределами современной России. Конституционный суд указал на недопустимость ограничения пенсионных прав многодетных матерей по такому основанию.

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Публикация:«Россиянке отказали в пенсии из-за украинского свидетельства о рождении ребенка»

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