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Минфин объяснил продажу доли в «Совкомфлоте» его финансовыми успехами. Чистый убыток компании по РСБУ с начала года — 787,8 млн рублей

The Insider
Российский СПГ-танкер Christophe de Margerie. Фото: «Совкомфлот»

Российский СПГ-танкер Christophe de Margerie. Фото: «Совкомфлот»

Правительство России выставило на продажу долю в ПАО «Совкомфлот» — 7,8% минус одна акция. Росимущество сообщило, что начинает отбор компании, которая займется организацией продажи. Заявки на участие в отборе принимаются с 3 по 17 ноября 2026 года.

В пресс-службе Минфина намерение продать акции «Совкомфлота» объяснили успехами компании. 

«Минфин России подтверждает начало работ по отбору агента для подготовки к продаже доли пакета акций ПАО „Совкомфлот“ в размере 7,8% минус одна акция с сохранением контрольного пакета государства (75% плюс 1 акция). Решение обосновано активным развитием госкомпании и демонстрацией положительного финансового результата, а также возобновлением дивидендных выплат в 2026 году».

Между тем, согласно финансовой отчетности «Совкомфлота», опубликованной 27 октября, чистый убыток ПАО за январь–сентябрь, по РСБУ, составил 787,8 млн рублей – на 17% больше, чем годом ранее. Как писали «Ведомости», изучив отчетность, выручка компании за отчетный период снизилась на 2% — до 85,5 млн рублей. Убыток от продаж вырос на 48% и составил 2,17 млрд рублей. Долгосрочные обязательства  «Совкомфлота» с начала года увеличились с 55,4 млрд до 58,2 млрд рублей, а краткосрочные — сократились с 31,75 млрд до 31,67 млрд рублей.

Исходя из текущей стоимости акций на Московской бирже, продажа 7,8% «Совкомфлота» может принести российскому государству 15 млрд рублей ($183 млн), подсчитало Reuters. В настоящее время государству принадлежит 82,8% акций «Совкомфлота». 17,2% были проданы в ходе первичного публичного размещения акций в 2020 году.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, специализируется на морской транспортировке энергоносителей (нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа), а также обслуживании морской добычи нефти и газа. Компания играет ключевую роль в экспорте российских нефти и газа, в том числе в поставках СПГ с предприятий в Арктике.

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Публикация:«Минфин объяснил продажу доли в «Совкомфлоте» его финансовыми успехами. Чистый убыток компании по РСБУ с начала года — 787,8 млн рублей»

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