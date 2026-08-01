Операторы десятков санкционных танкеров используют один почтовый домен с «Совкомфлотом» — Kharon Research

По данным Kharon, этими адресами пользовались почти два десятка формально разных судоходных компаний, зарегистрированных в России, Гонконге, ОАЭ, Омане и на Сейшелах. Каждая из этих компаний владела или управляла хотя бы одним судном, попавшим под санкции. Семь операторов работали не менее чем с десятью санкционными судами каждый.

Среди пользователей домена оказалась дубайская Moonlight Shipmanagement, управлявшая 27 санкционными судами. Петербургская компания Idas, которая сама пока не находится под западными ограничениями, владеет или управляет десятью санкционными танкерами. Почтой techshipman.com также пользовались как минимум пять структур, входящих в группу «Совкомфлот», включая попавшие под санкции ЕС South Fleet и Invest Fleet.

Некоторые формально независимые компании использовали не только один домен, но и одинаковые почтовые адреса. Например, один адрес был указан в документах зарегистрированной на Сейшелах компании и российской North Fleet, входящей в группу «Совкомфлот». Три компании из Омана, владеющие санкционными танкерами, также пользовались общим адресом, имя в котором совпадало с именем управляющего всех трех фирм.