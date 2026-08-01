Операторы десятков санкционных танкеров используют один почтовый домен с «Совкомфлотом» — Kharon Research

Российский государственный «Совкомфлот» и операторы десятков судов, попавших под западные санкции, использовали почтовые адреса в одном частном домене techshipman.com. Об этом говорится в расследовании американской аналитической компании Kharon.
Исследователи изучили объявления о работе для моряков, опубликованные за два года. В некоторых из них прямо говорилось, что сотрудников ищут для группы компаний «Совкомфлот», но резюме предлагалось отправлять не на официальный адрес компании в домене scf-group.com, а на почту с доменом techshipman.com.
По данным Kharon, этими адресами пользовались почти два десятка формально разных судоходных компаний, зарегистрированных в России, Гонконге, ОАЭ, Омане и на Сейшелах. Каждая из этих компаний владела или управляла хотя бы одним судном, попавшим под санкции. Семь операторов работали не менее чем с десятью санкционными судами каждый.
Среди пользователей домена оказалась дубайская Moonlight Shipmanagement, управлявшая 27 санкционными судами. Петербургская компания Idas, которая сама пока не находится под западными ограничениями, владеет или управляет десятью санкционными танкерами. Почтой techshipman.com также пользовались как минимум пять структур, входящих в группу «Совкомфлот», включая попавшие под санкции ЕС South Fleet и Invest Fleet.
Некоторые формально независимые компании использовали не только один домен, но и одинаковые почтовые адреса. Например, один адрес был указан в документах зарегистрированной на Сейшелах компании и российской North Fleet, входящей в группу «Совкомфлот». Три компании из Омана, владеющие санкционными танкерами, также пользовались общим адресом, имя в котором совпадало с именем управляющего всех трех фирм.
Связь techshipman.com с «Совкомфлотом» обнаруживали и раньше. В августе 2025 года украинская аналитическая компания Dallas Analytics опубликовала письмо, которое, как утверждается, сотрудница подразделения управления флотом «Совкомфлота» отправила капитану предполагаемого «теневого» танкера. Письмо пришло с адреса в домене techshipman.com. После того как журналисты обратилась за комментарием, объявления «Совкомфлота» с адресами techshipman.com исчезли из Telegram.
«Теневой флот» состоит из сотен танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход санкций и установленного странами G7 ценового потолка. Их владельцы и операторы регулярно меняют названия, страны регистрации, адреса и флаги судов. Формально независимые компании позволяют скрывать реальных организаторов перевозок и быстро переписывать танкеры после внесения очередного владельца в санкционные списки.
«Совкомфлот» также находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. В компании ранее отрицали, что ее суда относятся к «теневому флоту», и называли ограничения политически мотивированными. Схожую систему ранее обнаружила Financial Times. В феврале издание нашло 48 формально независимых компаний, использовавших другой общий почтовый сервер. Их связали с перевозками российской нефти на сумму более $90 млрд.
The Insider ранее рассказывал о других признаках связи структур «теневого флота» с «Совкомфлотом». Один из материалов посвящен компаниям New Fleet Ltd. и North Fleet Ltd., которые стали владельцами части санкционных танкеров, перешедших под российский флаг. Адреса организаций могли совпадать с адресом подразделения «Совкомфлота» в Санкт-Петербурге.