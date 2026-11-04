Великобритания и ЕС заключат соглашение о визах, позволяющих молодёжи жить, работать и учиться на территории друг друга

Великобритания и Евросоюз готовятся заключить соглашение, которое позволит молодым людям жить, работать и учиться на территории друг друга по специальным визам. Ожидается, что договорённость объявят 20 ноября на саммите в Брюсселе, сообщает The Guardian.

Программа под названием Youth Experience Scheme предусматривает выдачу виз молодым гражданам Великобритании и стран ЕС. По данным Reuters, обсуждается возможность разрешить людям в возрасте от 18 до 34 лет находиться на территории другой стороны до трёх лет, работать, учиться и путешествовать. При этом The Guardian пишет о возрастном ограничении до 30 лет. Окончательные условия программы пока не согласованы.

Одним из главных вопросов остаётся количество участников. Предполагается, что каждая страна ЕС получит отдельную квоту на выдачу виз. Великобритания также добивается введения механизма, который позволит ограничивать число участников из конкретной страны ЕС, если та не предоставит британцам предусмотренное соглашением количество виз.

Программа станет частью масштабного пересмотра отношений Лондона и Брюсселя после Brexit. Помимо молодёжных виз, стороны практически согласовали соглашения о свободной торговле сельскохозяйственной продукцией и сотрудничестве в сфере торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что новые договорённости могут принести британской экономике £17 млрд, обеспечив дополнительный рост ВВП на 0,4%. По его словам, общественное мнение в отношении Евросоюза изменилось, однако решение о дальнейшем сближении с блоком должно оставаться за гражданами.

Ожидается, что 20 ноября Бернем встретится в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. Некоторые положения новых соглашений могут вступить в силу только в 2028 году.