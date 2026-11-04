Министр транспорта Испании ушёл в отставку после железнодорожной катастрофы, в которой погибли 69 человек

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте подал в отставку после железнодорожной катастрофы, в которой погибли 69 человек. Он также отказался от участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 29 ноября.

«Я хочу сообщить вам, что не только покидаю пост министра транспорта, но и исключаю своё имя из списков кандидатов на досрочных парламентских выборах 29 ноября», — заявил Пуэнте на парламентских слушаниях. Ранее он неоднократно исключал возможность своей отставки и обещал восстановить доверие к железнодорожной системе страны.

Катастрофа произошла 28 октября неподалёку от деревни Урда, примерно в 130 км к югу от Мадрида. Поезд государственной компании Renfe врезался в стоявший состав частного оператора Iryo. Из-за неисправности автоматической системы безопасности движение на участке протяжённостью около 63 км было остановлено, однако диспетчерский центр разрешил поезду Renfe продолжить путь.

Оппозиция и профсоюзы требовали отставки Пуэнте, обвиняя его в попытке возложить ответственность за катастрофу на одного диспетчера. Критики также указывают, что после либерализации железнодорожного рынка в 2021 году пассажиропоток значительно вырос, тогда как инвестиции в обслуживание инфраструктуры не успевали за увеличением нагрузки.

Незадолго до отставки Пуэнте представил меры по повышению безопасности, включая внедрение системы автоматического обнаружения нарушений движения поездов и ИИ-агента для предотвращения человеческих ошибок. Он также объявил о выделении €30 млн на помощь семьям погибших и пострадавшим.

Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Испании за год. В январе при столкновении поездов в Андалусии погибли 46 человек. Обе аварии произошли на линии, соединяющей Мадрид и Севилью. На фоне катастроф правительство социалиста Педро Санчеса столкнулось с усилением критики перед досрочными выборами 29 ноября.