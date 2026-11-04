НАБУ пришло с обыском к генералу СБУ, который руководил обысками у детективов НАБУ. Он не пускает силовиков и угрожает применить оружие

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск у генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуки, который в июле 2025 года участвовал в организации массовых обысков у сотрудников самого НАБУ. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В официальном сообщении НАБУ говорится, что один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожает детективам применением огнестрельного оружия и не допускает их к месту проведения обыска. Следственные действия проводятся на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Кроме того, к месту обыска прибыли сотрудники спецподразделения СБУ. В НАБУ назвали происходящее недопустимым препятствованием законной работе детективов и пообещали позднее сообщить подробности.

По данным «Украинской правды», речь идёт о Сергее Дуке, первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Кто такой Сергей Дука

Сергей Александрович Дука — генерал-майор Службы безопасности Украины, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. До 2023 года имел звание полковника, в 2023-м получил звание бригадного генерала. В феврале 2026 года Зеленский присвоил ему звание генерал-майора.

По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), Дука участвовал в операциях СБУ против антикоррупционных органов и журналистов. В июле 2025 года сотрудники СБУ под руководством Дуки, по данным ЦПК, провели более 50 обысков у детективов НАБУ.

После этих действий был арестован детектив Руслан Магамедрасулов, которого подозревали в связях с Россией. Он участвовал в расследовании дела «Мидас». В декабре 2025 года его освободили из-под стражи, а в мае 2026 года суд оправдал ключевого свидетеля по его делу. Это не равнозначно оправданию самого Магамедрасулова.

Как выяснил украинский Центр противодействия коррупции, родственники жены Дуки имеют российское гражданство и бизнес в России. Родители его супруги, Людмила и Тажидин Мустафаевы, происходят из Дагестана и в 2022 году получили российские паспорта, выданные МВД РФ по Республике Крым. По данным расследователей, они проживали на оккупированной территории Херсонской области, имели счета в российских Сбербанке и Промсвязьбанке, а в декабре 2022 года зарегистрировали фермерское хозяйство «Эдельвейс» в российских реестрах. Тажидину Мустафаеву принадлежит 99% предприятия. При этом неизвестно, ведёт ли хозяйство реальную деятельность и платит ли налоги в России.

ЦПК также обнаружил дорогостоящее имущество у супруги генерала Инессы Дуки. В марте 2024 года она в один день получила от матери в подарок квартиру площадью около 100 м² в новостройке на Французском бульваре в Одессе и автомобиль Audi Q8 2021 года выпуска. Общую стоимость подарков расследователи оценили примерно в $160 тысяч.

Кроме того, Центр противодействия коррупции связывал Дуку с давлением на журналистов-расследователей Bihus.Info. В апреле 2022 года Дука, занимавший тогда должность заместителя начальника Главного управления «Д» СБУ, попал в ДТП в Киеве с участием автомобиля бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко. По данным журналистов StopCor, Дука управлял служебным бронированным Lexus. Ляшко утверждал, что автомобиль СБУ проехал на красный свет с включёнными проблесковыми маячками. В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля бывшего депутата.

Младший брат генерала Александр Дука также ранее служил в СБУ, а в 2020 году стал депутатом Олешковского городского совета от партии «Слуга народа». Впоследствии он возглавлял Олешковскую районную государственную администрацию в Херсонской области.