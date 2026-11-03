Бывшему пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель предъявили подозрение в государственной измене

Юлии Мендель, которая занимала должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, предъявили подозрение в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора Украины и Службы безопасности Украины (СБУ).

Как отмечают в СБУ, Мендель предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и чч.2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По данным следствия, Мендель занимается «информационно-подрывной деятельностью против Украины» и использует свою известность и опыт работы в сфере государственных коммуникаций для «распространения информационных нарративов, выгодных государству-агрессору, направленных на дискредитацию Украины и ослабление ее международной поддержки».

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что в материалы, на основании которых было предъявлено подозрение, вошли ее публичные высказывания в СМИ и социальных сетях. В частности в интервью американскому консервативному комментатору, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону в мае 2026 года она заявляла: «Я верю, что Украина на грани исчезновения». А также: «Видите ли, моя нация деградирует». Кроме того, она утверждала, что в Украине «нет свободы слова», а «страна полна запретов».

Также отмечается, что на своей странице в Facebook Мендель распространяла сообщения о получаемой властями Украины выгоде от продолжения войны, пропаганде и преследовании инакомыслящих.

В СБУ заверили:

«Поскольку фигурантка находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности».

Юлия Мендель работала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021-го. До этого она была журналисткой на различных украинских телеканалах, а также сотрудничала с крупными иностранными изданиями.