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Новости

Нигер подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с ливийским маршалом Хафтаром, враждующим с Алжиром

The Insider
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Нигер заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с властями востока Ливии, который контролирует маршал Халифа Хафтар. Меморандум подписали в воскресенье в Бенгази премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн и сын маршала Саддам Хафтар, заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армии, сообщает Yabiladi. Соглашение появилось через неделю после того, как парламент Алжира, давно конфликтующего с Хафтаром, одобрил ввод войск в Нигер.

Зейн сообщил в Facebook, что возглавил делегацию из военных и политиков. Он написал:

«В рамках укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в разных областях мы подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между Ливией и Республикой Нигер».

Стороны договорились продолжать консультации и следить за выполнением обязательств. Какие сферы охватывает документ, не уточняется.

Алжирские военные должны разместиться в районе Мадамы на севере Нигера, у границы с Ливией, и охранять энергетические объекты, пишет Arab News. По данным Mondafrique, после их появления в регионе в соцсетях распространились кадры патрулей армии Хафтара в этой зоне — официально речь шла об учениях. Кроме того, Хафтар укрывает воюющую с Ниамеем повстанческую группировку FPL. Алжир давно обвиняет маршала в том, что он действует под влиянием ОАЭ, Израиля и Марокко.

Алжирские СМИ сообщали, что Алжир поставил Нигеру 1,6 млн литров бензина с НПЗ в Сбаа в провинции Адрар и передал ему часть вырабатываемой электроэнергии. Отправка войск станет, как отмечает Reuters, первой зарубежной операцией алжирской армии с 1973 года. Визит Зейна в Бенгази продолжается, в понедельник его принял Халифа Хафтар.

В конце августа Алжир перебросил в Ниамей четыре истребителя Су-30 после мятежа в нигерской столице. По утверждению МИД РФ, в подавлении мятежа также участвовали военные российского «Африканского корпуса».

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Публикация:«Нигер подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с ливийским маршалом Хафтаром, враждующим с Алжиром»

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