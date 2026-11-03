Акции VK подорожали почти на 50%, тогда как частные трейдеры втрое увеличили ставки на их падение

На фоне резкого роста акций VK частные инвесторы на Московской бирже более чем втрое увеличили чистую ставку на снижение их стоимости. С 30 октября по 2 ноября она выросла примерно со 139 тысяч до 439 тысяч фьючерсных контрактов, подсчитал The Insider, сопоставив данные об открытых позициях участников торгов. При этом за 2 ноября объем сделок с акциями VK более чем вдвое превысил расчетное количество бумаг компании в свободном обращении.

За два торговых дня — 30 октября и 2 ноября — акции VK подорожали на 47,8%: с 145,75 до 215,35 рубля. На пике стоимость одной бумаги достигала 219,95 рубля. Резкий рост вынудил Московскую биржу провести дискретный аукцион — специальный режим торгов, который используется для сдерживания резких ценовых колебаний. На срочном рынке Национальный клиринговый центр четырежды приостанавливал торги фьючерсами VK для расширения допустимых ценовых границ и пересмотра параметров риска.

Как следует из данных Московской биржи, общее количество выпущенных акций VK составляет около 572,9 млн штук. При этом доля ценных бумаг в свободном обращении равна 20%, то есть около 114,6 млн акций.

За 2 ноября участники торгов совершили сделки с 242,18 млн акций VK, то есть объем торгов оказался в 2,1 раза больше расчетного free float, подсчитал The Insider. Это не означает, что акционеры продали больше бумаг, чем существует в свободном обращении, так как одни и те же акции могли многократно перепродаваться в течение дня.

Для сравнения: медианный дневной оборот акций VK за обычные будние дни со 2 по 29 октября составлял около 10,3 млн штук, следует из исторических биржевых данных. Активность 2 ноября превысила этот показатель примерно в 24 раза. Общая стоимость сделок с акциями VK за день достигла 48,16 млрд рублей.

Еще более необычная ситуация сложилась на рынке фьючерсов. 30 октября чистая короткая позиция физических лиц по фьючерсам VK составляла около 139 тысяч контрактов. К завершению торгов 2 ноября она достигла 438,5 тысячи контрактов, увеличившись более чем втрое.

Одновременно почти удвоилось количество частных участников, державших открытые позиции во фьючерсах VK: с 2330 до 4437 человек. К концу 2 ноября примерно три четверти из них ставили на снижение котировок. Юридические лица, напротив, в совокупности удерживали противоположную — длинную — позицию по фьючерсам.

Такая ситуация может возникать во время резкого роста котировок, который разгоняется, когда инвесторам, поставившим на падение, приходится выкупать дорожающие активы для закрытия убыточных позиций. Дополнительные покупки еще сильнее подталкивают цену вверх.

Однако чистая короткая позиция частных инвесторов к концу 2 ноября не сократилась, а существенно увеличилась. Несмотря на рост котировок, участники срочного рынка продолжали увеличивать ставки на их снижение.

Стремительный рост акций начался спустя два дня после публикации финансовой отчетности VK. 28 октября компания сообщила, что ее выручка за девять месяцев 2026 года выросла на 15% — до 128 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 30% — до 20,2 млрд рублей, а чистый долг сократился на 11% — до 73,3 млрд рублей.

При этом сразу после публикации отчетности заметного роста не произошло. По итогам торгов 28 октября акции VK прибавили лишь 0,14%, а на следующий день подешевели на 0,51%. Основной скачок начался 30 октября, когда бумаги выросли на 12,3%, а затем продолжился 2 ноября.

Аналитики, опрошенные изданием РБК, связывают подорожание VK как с улучшением финансовых показателей, так и со спекулятивным спросом. Среди возможных причин также называют ожидания роста облачного бизнеса компании после атак украинских беспилотников на дата-центры «Яндекса». Как ранее писал The Insider, после этих атак «Яндекс» договорился с VK Cloud и другими провайдерами об ускоренном переносе сервисов пострадавших клиентов. Однако данных о том, насколько эти события увеличили доходы VK, пока нет.

Утром 3 ноября акции компании начали дешеветь. К 08:37 мск они потеряли 5,2% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Открытая биржевая статистика не позволяет определить, кто были крупнейшими покупателями акций VK во время скачка и сколько заработали отдельные участники. Был ли рост вызван согласованными действиями инвесторов или манипулированием рынком, неизвестно.