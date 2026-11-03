В Чите из-за гор мусора ввели режим повышенной готовности. Власти судятся с оператором, его экс-директора обвиняют в хищении 49 млн рублей

При этом еще в январе 2026 года «Олерон+» сообщал, что располагает в Чите 29 мусоровозами, из которых 24 ежедневно выходят на линию, а пять находятся в резерве. Тогда представители компании утверждали, что техники достаточно, а прежние проблемы с вывозом отходов были связаны с нехваткой водителей. Для решения кадрового вопроса оператор, по его словам, повысил зарплаты водителям с 35 тысяч до 135 тысяч рублей. Однако по сравнению с январем число ежедневно работающих в Чите машин сократилось вдвое.

Проблемы «Олерон+» продолжаются не первый год. В июне компания приостанавливала вывоз отходов в четырех районах Забайкалья из-за нехватки топлива. Тогда The Insider сообщал, что Арбитражный суд взыскал с оператора более 112 млн рублей бюджетной субсидии после многочисленных нарушений графиков вывоза мусора. В июле прокуратура добилась перерасчета платы жителям Борзинского округа более чем на 11 млн рублей за неоказанные услуги. Еще одну проверку провели в Нерчинском округе, где нарушения обнаружили в 25 населенных пунктах. За них оператора оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В октябре прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего генерального директора «Олерон+» Кирилла Лунева. Его обвиняют в мошенничестве при получении 49 млн рублей бюджетных субсидий. По версии следствия, в 2020 году компания закупила мусорные контейнеры на 68 млн рублей, затем продала часть из них за 32 млн рублей, но скрыла эту сделку при обосновании затрат перед региональной службой по тарифам. Это позволило необоснованно получить бюджетные средства, утверждает прокуратура. Лунев находится под арестом, приговор по делу пока не вынесен.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба в ноябре 2025 года возбудила дело о предполагаемом картельном сговоре на торгах по транспортировке мусора в Забайкалье. Общая начальная стоимость контрактов составляла 4,48 млрд рублей. Среди подозреваемых оказались компании «Автолидер», «Трансвэй», «Мехуборка Забайкалье» и «Эко-Гарант». Заказчиком торгов выступал «Олерон+».

Как обнаружил The Insider, среди владельцев «Олерон+» числится предприниматель Геннадий Якушевский, которому также принадлежат другие компании из состава учредителей оператора — «Забдорстрой» и «Служба Сервиса». Ранее Якушевский владел двумя компаниями, попавшими под подозрение ФАС, — «Автолидер» и «Трансвэй». На момент публикации сведений «Автолидер» принадлежал бывшему гендиректору «Олерон+» Кириллу Луневу, а «Трансвэй» — Владимиру Деревянкину.

Тем временем власти Забайкалья пытаются досрочно расторгнуть соглашение с «Олерон+», заключенное в 2018 году. Заместитель председателя краевого правительства Андрей Чибисов 25 октября сообщил, что регион рассчитывает сменить оператора до конца 2026 года. Следующее судебное заседание назначено на 5 ноября. На переходный период вывоз мусора планируют поручить государственной компании «Забайкальский региональный оператор», которую краевые власти создали еще летом. По словам Чибисова, к октябрю с «Олерон+» уже взыскали около 130 млн рублей за неисполнение обязательств.

Государственную компанию для замены оператора начали готовить еще несколько месяцев назад, однако «Олерон+» продолжает отвечать за вывоз отходов до завершения процедур. Когда в Чите удастся полностью убрать накопившиеся свалки, власти пока не сообщили.