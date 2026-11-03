Основателя «Южуралзолото» Константина Струкова задержали на вылете из Черногории. Ему выдадут запрет на въезд

Основателя «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова в понедельник задержали в аэропорту Тивата на вылете из Черногории. Как пишет местное издание Vijesti, его позже отпустили на рейс, а сейчас готовят запрет на въезд.

Струков вылетел на рейс в Белград, предварительно побеседовав с черногорскими пограничниками. Пока неясно, когда он въехал в Черногорию. Издание Vijesti при этом отмечает, что бизнесмен находится под санкциями ряда стран, от США до Великобритании и Евросоюза.

Сейчас компетентные органы начали процедуру введения запрета для него на въезд в страну.

Местное издание Pobjeda также пишет, что Струков находится под пристальным вниманием черногорских служб безопасности последние два года. Связано это с проектом строительства отеля «Добра Лука» в муниципалитете Херцег-Нови.

Детальные фотографии со строительства проекта можно найти на сайте архитектурного бюро M²Studio, которое, по всей видимости, ведет проект.