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Новости

Основателя «Южуралзолото» Константина Струкова задержали на вылете из Черногории. Ему выдадут запрет на въезд

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Основателя «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова в понедельник задержали в аэропорту Тивата на вылете из Черногории. Как пишет местное издание Vijesti, его позже отпустили на рейс, а сейчас готовят запрет на въезд. 

Струков вылетел на рейс в Белград, предварительно побеседовав с черногорскими пограничниками. Пока неясно, когда он въехал в Черногорию. Издание Vijesti при этом отмечает, что бизнесмен находится под санкциями ряда стран, от США до Великобритании и Евросоюза. 

Сейчас компетентные органы начали процедуру введения запрета для него на въезд в страну. 

Местное издание Pobjeda также пишет, что Струков находится под пристальным вниманием черногорских служб безопасности последние два года. Связано это с проектом строительства отеля «Добра Лука» в муниципалитете Херцег-Нови. 

Детальные фотографии со строительства проекта можно найти на сайте архитектурного бюро M²Studio, которое, по всей видимости, ведет проект. 

Строящийся пятизвездочный отель расположен на полуострове Луштица с выходом к морю

Строящийся пятизвездочный отель расположен на полуострове Луштица с выходом к морю

Фото: m2studio.me

Строящийся пятизвездочный отель расположен на полуострове Луштица с выходом к морю
Миниатюра 2
Миниатюра 3
Миниатюра 4

В документах, доступных на сайте муниципалитета, имя Струкова фигурирует в связи с проектом с 2018 года. Он значится ответственным за его реализацию. Vijesti пишет, что бизнесмен купил участок земли вместе со всей строительной документацией у компании Navigator Finance Ltd. Предполагаемая стоимость сделки — около 5,4 млн евро. 

По крайней мере с 2014 года The Insider насчитал минимум 27 перелетов Струкова в Черногорию — а именно в Тиват, ближайший к строительной площадке аэропорт в стране. Значительная часть поездок (по меньшей мере 15) приходится как раз на период с 2018 года по 2021-й. В 2018 году с февраля по сентябрь Струков ездил в Черногорию как минимум семь раз: именно на это время приходятся начало работ на стройплощадке гостиницы и оформление документов под его именем. 

При этом СМИ предполагают, что фактическое назначение комплекса может существенно расходиться с его официально заявленной туристической функцией: на практике гостиница может использоваться как частная резиденция. 

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Публикация:«Основателя «Южуралзолото» Константина Струкова задержали на вылете из Черногории. Ему выдадут запрет на въезд»

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