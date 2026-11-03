Основателя «Южуралзолото» Константина Струкова задержали на вылете из Черногории. Ему выдадут запрет на въезд

Основателя «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова в понедельник задержали в аэропорту Тивата на вылете из Черногории. Как пишет местное издание Vijesti, его позже отпустили на рейс, а сейчас готовят запрет на въезд.
Струков вылетел на рейс в Белград, предварительно побеседовав с черногорскими пограничниками. Пока неясно, когда он въехал в Черногорию. Издание Vijesti при этом отмечает, что бизнесмен находится под санкциями ряда стран, от США до Великобритании и Евросоюза.
Сейчас компетентные органы начали процедуру введения запрета для него на въезд в страну.
Местное издание Pobjeda также пишет, что Струков находится под пристальным вниманием черногорских служб безопасности последние два года. Связано это с проектом строительства отеля «Добра Лука» в муниципалитете Херцег-Нови.
Детальные фотографии со строительства проекта можно найти на сайте архитектурного бюро M²Studio, которое, по всей видимости, ведет проект.
В документах, доступных на сайте муниципалитета, имя Струкова фигурирует в связи с проектом с 2018 года. Он значится ответственным за его реализацию. Vijesti пишет, что бизнесмен купил участок земли вместе со всей строительной документацией у компании Navigator Finance Ltd. Предполагаемая стоимость сделки — около 5,4 млн евро.
По крайней мере с 2014 года The Insider насчитал минимум 27 перелетов Струкова в Черногорию — а именно в Тиват, ближайший к строительной площадке аэропорт в стране. Значительная часть поездок (по меньшей мере 15) приходится как раз на период с 2018 года по 2021-й. В 2018 году с февраля по сентябрь Струков ездил в Черногорию как минимум семь раз: именно на это время приходятся начало работ на стройплощадке гостиницы и оформление документов под его именем.
При этом СМИ предполагают, что фактическое назначение комплекса может существенно расходиться с его официально заявленной туристической функцией: на практике гостиница может использоваться как частная резиденция.