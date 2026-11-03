Минтранс хочет запретить курьерам выезжать на тротуары, а водителям электросамокатов — кататься вдвоем — «Ъ»

Минтранс разработал проект масштабных изменений в правилах дорожного движения. Среди предложений — запретить курьерам ездить по тротуарам и обязать владельцев мощных электросамокатов сдавать на права. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первый блок поправок касается так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ) — например, электросамокатов.

Электросамокат с мощностью двигателя от 250 Вт до 4 кВт будет считаться мопедом и получит статус механического транспортного средства. Такой же статус получат электровелосипеды с двигателями аналогичной мощности. Их владельцы обязаны будут по требованию предъявлять права категории М.

с мощностью двигателя от 250 Вт до 4 кВт будет считаться мопедом и получит статус механического транспортного средства. Такой же статус получат с двигателями аналогичной мощности. Их владельцы обязаны будут по требованию предъявлять права категории М. На электросамокатах запретят ездить вдвоем .

. Муниципалитеты смогут организовывать специальные парковки для электросамокатов со своей разметкой и знаками. В некоторых случаях она может быть платной.

со своей разметкой и знаками. В некоторых случаях она может быть платной. Детям младше 16 лет запретят ездить на электросамокатах по улицам , набережным и скверам (территориям общего пользования).

, набережным и скверам (территориям общего пользования). Курьерам-доставщикам запретят выезжать на тротуары и пешеходную зону. У владельцев электросамокатов и электровелосипедов старше 16 лет такое право будет, если нет велополос.

Кроме того, поправки предлагают новые обозначения мест для стоянки транспорта оперативных служб: пожарных, скорой помощи, полиции и аварийно-спасательных служб.

Уточнения пропишут также для электромобилей. Отдельное парковочное место для электрокаров и гибридов сейчас, как правило, расположено у зарядочной станции. В ПДД предлагают прописать, что стоять на них машины смогут только во время зарядки.