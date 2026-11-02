В России 65-летнюю гражданку Молдовы приговорили к 14 годам за фотографии объекта Минобороны

The Insider установил личность осужденной по видеозаписи оглашения приговора, на которой судья называет ее имя и дату рождения — Наталия Петровна Слановская, 21 марта 1961 года. В опубликованной карточке уголовного дела № 2-118/2026 ее имя скрыто. Согласно судебным данным, дело поступило в Краснодарский краевой суд 24 августа, первое заседание состоялось 14 сентября, а приговор был оглашен 2 ноября. Дело рассматривал судья Владимир Горбань.

Как выяснил The Insider, Слановская родилась в селе Городище Молдавской ССР и проживала в Москве. Согласно найденному в открытых данных резюме, она работала экономистом в компании «Прогрессивные биомедицинские технологии» и искала работу экономиста или бухгалтера. В доступных данных о пересечении границы также зафиксированы ее поездки в Молдову и Украину до начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, в том числе поездки в Кишинёв в 2014–2020 годах.

О том, признала ли Слановская вину, неизвестно. Также не сообщается, когда ее задержали и какие доказательства предполагаемого сотрудничества пенсионерки с молдавской контрразведкой были представлены суду.

В июне 2026 года молдавские власти задержали на границе гражданина России, которого назвали сотрудником ФСБ. По версии молдавской спецслужбы, он под видом туриста собирался попасть в Приднестровье, чтобы собрать информацию о зоне безопасности на Днестре. Ранее, с 2017 по 2019 год, мужчина, как утверждает СИБ, уже занимался подрывной деятельностью в Молдове, используя российский дипломатический паспорт.

В апреле 2026 года Россия освободила двух сотрудников Службы информации и безопасности Молдовы, задержанных в Москве в июне 2025 года. Их вернули в рамках многостороннего обмена, в ходе которого Москва получила бывшего заместителя директора молдавской спецслужбы Александра Балана, обвиненного в передаче секретных документов белорусскому КГБ, россиянку Нину Попову — жену российского военного из Приднестровья, а также сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины. В рамках того же обмена Беларусь освободила польского журналиста Анджея Почобута, находившегося в заключении с 2021 года.