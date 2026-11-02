«Потеря отдельных спутников ожидаема, проблема спутниковой системы „Рассвет“ — в темпах вывода на орбиту новых аппаратов» — аналитик

Российская система спутниковой связи «Рассвет-3», которую разворачивает компания «Бюро 1440», потеряла второй спутник за последние пять месяцев. Как сообщал The Insider 1 ноября, с орбиты сошел аппарат «Рассвет-3-17» (идентификационный номер NORAD 100083). Он был выведен на низкую околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк 19 июля в составе второй партии из 16 аппаратов. Всего в текущем году было запущено 32 спутника серии.

Как рассказал The Insider аналитик ракетных пусков, популяризатор космоса и ракетостроения Георгий Тришкин, потери спутников на ранних стадиях программы ожидаемы, но темпы вывода новых «Рассветов» на орбиту отстают от запланированных:

«Для этого этапа развития программы отказы неизбежны, потеря одного спутника из пачки в первых миссиях — очень распространенное явление. Схожая ситуация и у новой группировки Leo от Amazon, и у нескольких китайских проектов. Но обе выводят больше спутников за раз. „Бюро“ продемонстрировало возможность создания таких аппаратов, но по темпам развертывания пока много вопросов. Это касается и цепочки производства — и спутников, и терминалов, и, конечно, самих пусков, число которых в этом году в России может снова снизиться. На это влияют как внутренние факторы отрасли, так и новые, вроде атак на инфраструктуру. Для полноценной работы сервиса не нужно ждать вывода всех аппаратов, достаточно будет еще четырех-пяти миссий, которые должны провести до конца следующего года, чтобы обеспечить почти полное покрытие. И обеспечение такой связи сыграет свою роль — как на поле боя, так и для беспилотников».

В октябре группировка едва не лишилась также спутника «Рассвет-3-23»: