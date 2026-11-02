«Потеря отдельных спутников ожидаема, проблема спутниковой системы „Рассвет“ — в темпах вывода на орбиту новых аппаратов» — аналитик

Российская система спутниковой связи «Рассвет-3», которую разворачивает компания «Бюро 1440», потеряла второй спутник за последние пять месяцев. Как сообщал The Insider 1 ноября, с орбиты сошел аппарат «Рассвет-3-17» (идентификационный номер NORAD 100083). Он был выведен на низкую околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк 19 июля в составе второй партии из 16 аппаратов. Всего в текущем году было запущено 32 спутника серии.
Как рассказал The Insider аналитик ракетных пусков, популяризатор космоса и ракетостроения Георгий Тришкин, потери спутников на ранних стадиях программы ожидаемы, но темпы вывода новых «Рассветов» на орбиту отстают от запланированных:
«Для этого этапа развития программы отказы неизбежны, потеря одного спутника из пачки в первых миссиях — очень распространенное явление. Схожая ситуация и у новой группировки Leo от Amazon, и у нескольких китайских проектов. Но обе выводят больше спутников за раз.
„Бюро“ продемонстрировало возможность создания таких аппаратов, но по темпам развертывания пока много вопросов. Это касается и цепочки производства — и спутников, и терминалов, и, конечно, самих пусков, число которых в этом году в России может снова снизиться. На это влияют как внутренние факторы отрасли, так и новые, вроде атак на инфраструктуру. Для полноценной работы сервиса не нужно ждать вывода всех аппаратов, достаточно будет еще четырех-пяти миссий, которые должны провести до конца следующего года, чтобы обеспечить почти полное покрытие. И обеспечение такой связи сыграет свою роль — как на поле боя, так и для беспилотников».
В октябре группировка едва не лишилась также спутника «Рассвет-3-23»:
«Интересно, что с орбиты сошли только два из трех проблемных аппаратов — один спутник несколько недель назад вернули к работе, и он начал резко набирать высоту. Обычно проблемные аппараты сводят с орбиты, даже если над ними есть контроль. Это могло быть как удачное стечение обстоятельств (мне говорили именно про это), так и какой-то сложный процесс, но про это нет никакой информации. Так что можем отметить прецедент, но без выводов.
Сам сервис нельзя назвать конкурентом Starlink, тот уже улетел на световые годы от всех, и, помимо общего качества связи, у него есть много других, менее очевидных преимуществ: дешевые и массовые терминалы, 30 тысяч камер на орбите и поддержка мобильных модемов. К слову, в ноябре будет второй пуск новых спутников Starlink V3, которые в 10 раз мощнее.
„Рассвет“ скорее ближе к проекту OneWeb, но у него будет чуть больше возможностей. Ахиллесова пята OneWeb — в межспутниковой связи, на аппаратах нет лазерных терминалов для подключения друг к другу. Это серьезно ограничивает возможности группировки. У „Рассветов“ она есть и уже работает, а у Starlink практически все из 11 тысяч аппаратов ее используют. Вторым фактором является высота орбиты: около 1200 км в среднем против 500 км у текущих „Рассветов“. Это влияет на качество сигнала и пинг. Учитывая, что большей части спутников более пяти лет, а некоторым и семь, они технологически и морально устарели, пусть их сейчас и 654 на орбите».