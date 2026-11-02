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Новости

Танкер российского «теневого флота» был атакован у Ормузского пролива. В июле его уже атаковали в Черном море

The Insider
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Нефтяной танкер LOUISE 1 (IMO: 9290323) под флагом Панамы, который Украина включила в санкционный список за перевозки российской нефти, 29 октября подвергся атаке в районе Ормузского пролива. В результате взрывов на судне начался пожар. В июле 2026 года LOUISE 1 уже становился целью украинских морских дронов в Черном море.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности, нападение произошло примерно в 25 морских милях (46 км) к северо-востоку от оманского города Хасаб. К танкеру подошел небольшой катер, с которого неизвестные прикрепили к его левому борту две магнитные мины. После взрывов в машинном отделении возник пожар, а судно временно потеряло ход.

На борту находились 27 членов экипажа — граждан Индии. Никто из них не пострадал. Пожар удалось потушить, после чего танкер возобновил движение. Ответственность за нападение никто на себя не взял.

По данным OSINT-аналитиков, в момент атаки LOUISE 1 перевозил около 1 млн баррелей саудовской нефти. Независимого подтверждения происхождения и объема груза пока нет.

LOUISE 1 — танкер класса Suezmax, построенный в 2004 году. Его дедвейт составляет около 159 тысяч тонн. Судно зарегистрировано под флагом Панамы.

Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, танкер регулярно заходил в российские нефтяные порты, включая Приморск, Новороссийск и Усть-Лугу. В базе за период с мая 2020 года зафиксировано 36 посещений российских портов. Зарегистрированным владельцем судна указана панамская Aquarius Maritime Ventures SA, оператором — зарегистрированная в ОАЭ PRY Shipping LLC, а техническим менеджером — индийская Anagha Ship Management.

Последний доступный в сохраненном отчете Starboard сигнал AIS был получен 28 сентября 2026 года в районе побережья ОАЭ, неподалеку от Хор-Факкана. Более поздних координат в предоставленной выгрузке нет, что не позволяет установить маршрут танкера непосредственно перед нападением.

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в феврале 2026 года LOUISE 1 вывез из российского порта Приморск почти 735 тысяч баррелей нефти Urals, в марте доставил из Новороссийска в Индию более 1 млн баррелей, а в мае перевез еще более 1 млн баррелей российской нефти, в том числе в интересах «Лукойла». Украина ввела санкции против танкера 12 февраля 2026 года.

Кроме того, по сведениям OSINT-аналитиков, в 2024 году LOUISE 1 получил 4,65 млн баррелей иранской нефти в ходе 16 операций по перегрузке с судна на судно (STS). 

В июле 2026 года LOUISE 1 подвергся атаке украинских морских беспилотников в Черном море. Как ранее писал The Insider, танкер использовался для перевозок российской нефти в обход западных ограничений. После июльского нападения было опубликовано видео атаки.

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Публикация:«Танкер российского «теневого флота» был атакован у Ормузского пролива. В июле его уже атаковали в Черном море»

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