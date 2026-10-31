Латвия запретила въезд Собчак и Богомолову. Ранее под запрет попали противник войны Козловский и гражданка Литвы Орбакайте

Власти Латвии включили российскую телеведущую Ксению Собчак и ее супруга, театрального режиссера Константина Богомолова, в список нежелательных лиц и запретили им въезд в страну на неопределенный срок. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам министра, решение приняли на основании части третьей статьи 104 латвийского закона об иммиграции. Эта норма позволяет министру иностранных дел включать иностранцев в «черный список». Конкретные причины запрета в отношении Собчак и Богомолова Браже не раскрыла.

Обновление: Ксения Собчак отреагировала на запрет въезда в Латвию. В своем Telegram-канале она потребовала от латвийских властей объяснить причины решения. Она также раскритиковала власти Латвии за отношение к россиянам, которые, по ее словам, годами вкладывали деньги в местную экономику, организовывали концерты, ставили спектакли и снимали кино: «Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать — кто следующий?».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия неоднократно запрещала въезд российским артистам, телеведущим и спортсменам. В апреле 2025 года под запрет попала певица Кристина Орбакайте, имеющая, помимо российского, литовское гражданство, а также сербско-хорватский музыкант Горан Брегович. Тогда министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис объяснил решение опасениями спецслужб из-за предполагаемой поддержки российской агрессии и выступлений на оккупированных территориях.

В мае 2025 года Латвия запретила въезд актеру Даниле Козловскому и рэперу Slimus (Вадиму Мотылеву). При этом, как писал The Insider, Козловский вскоре после начала вторжения публично призвал Владимира Путина остановить войну, а впоследствии столкнулся с отменой спектаклей и проверкой по статье о «дискредитации» российской армии.

В июне того же года под ограничения попали телеведущая российского Первого канала Екатерина Андреева и актер Павел Прилучный. Латвийский МИД не назвал конкретных причин запрета, отметив, что решения принимаются после оценки информации совместно с компетентными ведомствами, включая Службу государственной безопасности.

В сентябре 2026 года Браже запретила въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву. Овечкин незадолго до этого участвовал в предвыборной рекламе «Единой России», однако конкретные причины решения латвийские власти публично не раскрыли.

Латвия применяла аналогичные ограничения и к российским предпринимателям. В сентябре, после расследования The Insider, страна запретила въезд Сергею Федотову — отцу кандидата в премьер-министры Латвии Юлии Степаненко. The Insider установил, что принадлежащая Федотову компания производила противотанковые заграждения для российской армии.