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Новости

Бастрыкин подчинил Москве назначение замполитов в региональных управлениях СК. Этот институт появился без объявления около трех лет назад

The Insider
Фото: пресс-служба СК

Фото: пресс-служба СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин изменил порядок приема на службу в ведомство. Теперь кандидатов в старшие помощники и помощники руководителей следственных органов «по общественно-политической работе» будут согласовывать с профильным подразделением центрального аппарата СК, обнаружил The Insider. Приказ подписан 21 сентября, а 30 октября его опубликовали на портале правовой информации. Военных следственных органов новое правило не касается.

Согласно приказу, в перечень должностей, кандидатов на которые до назначения согласовывают с подразделениями центрального аппарата, добавлен новый пункт:

«Старших помощников, помощников руководителей следственных органов по общественно-политической работе (за исключением военных следственных органов) — с подразделением центрального аппарата, на которое возложены вопросы общественно-политической работы».

Подразделение, о котором идет речь, раньше называлось управлением воспитательной работы. Под этим названием оно числилось в составе центрального аппарата СК летом 2023 года, а к лету 2024-го его без публичного объявления переименовали в управление общественно-политической работы. Теперь тем же приказом с ним будут согласовывать и проректоров, и сотрудников вузов и школ СК, отвечающих за «общественно-политическую и воспитательную работу».

Управление возглавляет генерал-лейтенант юстиции Сергей Петров. До СК он служил в Главном управлении воспитательной работы Минобороны, а звание Героя России получил в 2000 году как командир разведроты десантно-штурмового полка во Второй чеченской войне. В марте академия СК в Санкт-Петербурге сообщила, что запускает для региональных помощников по общественно-политической работе программу повышения квалификации. Среди задач названа профилактика вовлечения учащихся и кадетов «в противоправную деятельность».

В августе Путин продлил срок службы 73-летнего Бастрыкина еще на год — до 27 августа 2027 года.

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Публикация:«Бастрыкин подчинил Москве назначение замполитов в региональных управлениях СК. Этот институт появился без объявления около трех лет назад»

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