Преждевременные роды происходят до 18% чаще при аномальной жаре — анализ Reuters

Аномальная жара при наиболее сильном воздействии увеличивает частоту преждевременных родов в последние недели беременности на 18%. К такому выводу пришло агентство Reuters, проанализировав данные более чем о 8 млн родов в Мексике за 2008–2025 годы. Исследование показало, что опасность представляют не только экстремально высокие температуры, но и жара, аномальная для конкретного региона.

Журналисты сопоставили статистику рождаемости с температурными данными в разных климатических зонах Мексики — от пустынь до горных районов с умеренным климатом. Выяснилось, что при воздействии тепловых волн в последние четыре недели беременности доля преждевременных родов в среднем увеличивалась примерно на 6,5%. При относительно слабом воздействии жары рост составлял около 4%, а при наиболее сильном достигал 18%. По оценке Reuters, с воздействием жары в Мексике ежегодно связано более 1400 дополнительных преждевременных родов в жаркие сезоны.

Полученные результаты согласуются с ранее опубликованными научными исследованиями. В ноябре 2024 года в журнале Nature Medicine был опубликован обзор 198 исследований из 66 стран, посвященных влиянию высоких температур на здоровье беременных женщин и новорожденных. Ученые установили, что повышение температуры на 1°C связано с увеличением вероятности преждевременных родов примерно на 4%, а воздействие тепловых волн — на 26%. Высокие температуры также связывают с повышенным риском мертворождения, врожденных пороков развития, выкидышей и преэклампсии — опасного осложнения беременности, сопровождающегося повышением артериального давления.

При этом Reuters подчеркивает, что статистическая связь между жарой и осложнениями беременности не позволяет установить причину каждого отдельного случая. На исход беременности влияют возраст женщины, хронические заболевания, социально-экономические условия, влажность воздуха и доступность кондиционирования. Кроме того, мексиканская база данных не содержит подробной информации о состоянии здоровья матерей и сопутствующих факторах риска.

Анализ стал частью масштабного расследования Reuters о распространении так называемых тепловых штормов — продолжительных волн аномальной жары, охватывающих огромные территории. По подсчетам агентства, в 1960-е годы в мире произошло 50 таких явлений, тогда как с начала 2020-х годов их число уже превысило 665. Рост частоты и масштабов аномальной жары создает дополнительные риски для беременных женщин, в том числе в регионах, где экстремально высокие температуры раньше были редкостью.