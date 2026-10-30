В 80 раз увеличили выплаты за добровольную сдачу взрывчатки в Новгородской области

В Новгородской области в 80 раз увеличили вознаграждение за добровольную сдачу взрывчатых веществ — с 10 до 800 рублей за 100 граммов. Соответствующее постановление № 460 от 27 октября 2026 года подписал губернатор Александр Дронов. На опубликованный 30 октября на официальном портале правовой информации документ обратил внимание The Insider.

Согласно новому постановлению, за каждые 100 граммов тротила, аммонита, гексогена и других взрывчатых веществ, кроме пороха, предусмотрено вознаграждение в размере 800 рублей. За такое же количество пороха теперь будут платить 100 рублей — в 10 раз больше прежнего. Кроме того, власти установили выплаты за сдачу электродетонаторов, капсюлей-детонаторов и взрывателей — по 200 рублей за штуку, а также огнепроводных и электропроводных шнуров — по 500 рублей за метр.

Ранее размер вознаграждения за сдачу взрывчатых веществ составлял 10 рублей за 100 граммов, независимо от их вида. Такая сумма была установлена постановлением областного правительства от 23 апреля 2018 года № 155. Согласно найденным изменениям к документу, впоследствии этот тариф не пересматривался. Прежняя программа действовала до конца 2025 года, новая рассчитана на 2026–2030 годы.

При этом вознаграждения за сдачу огнестрельного оружия и боеприпасов остались прежними. Например, за автомат или пулемет предусмотрено 13 тысяч рублей, за гранатомет — 18 тысяч, за боевой пистолет или револьвер — 11 тысяч, за ручную гранату — тысяча рублей. За патроны в зависимости от их типа выплачивают от 3 до 20 рублей за штуку.