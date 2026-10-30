Владельца «башни Лунева», арестованного за донаты ФБК во время поездки в Томск, оштрафовали и освободили в зале суда

Кировский районный суд Томска признал Александра Лунева виновным в «финансировании экстремистской деятельности» из-за 7 тысяч рублей, которые он перевел Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) в период с августа 2021-го по февраль 2022 года. Как сообщает Vtomske.ru, ему назначили наказание в виде штрафа в 570 тысяч рублей и освободили в зале суда.

Суд провел три заседания. Лунев заявил, что переводил деньги ФБК, не разобравшись в статусе организации. Российские власти признали ФБК «экстремистской организацией» в июне 2021 года.

«Пять лет назад я перевел семь тысяч рублей людям, которым переводить не нужно было эти деньги, которым верить не нужно было ни в чем. Этот поступок привел меня в итоге в клетку, где я сегодня нахожусь. В этой клетке я оказался в сопровождении вооруженных людей, которые привели меня из клетки в подвале этого здания. А в ту клетку меня привезли в клетке на колесах и тоже под охраной вооруженных людей. Последние три месяца я нахожусь в СИЗО № 1. Это не наказание, а мера пресечения, я это осознаю. Но пребывание под стражей не случайно приравнивается к полутора дням отбывания наказания в колонии общего режима. Условия пребывания в СИЗО — не сахар, мягко скажем», — заявил Лунев в последнем слове.

Лунев приобрел известность в Томске и за его пределами после того, как в 2012 году купил у города дореволюционную водонапорную башню, отреставрировал ее и обустроил там свое жилище, получившее название «башня Лунева». В 2022 году он вместе с семьей переехал в Чехию, однако периодически приезжал в Томск.

3 августа, во время очередного такого визита, Лунева задержали и затем отправили в СИЗО.