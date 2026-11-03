Китайская компания предлагает российским военным оптоволокно длиной до 100 км и дроны-перехватчики с ИИ-наведением — расследование

Китайская компания Jiangxi Guangbo Optoelectronic Technology продает российским клиентам оптоволокно длинной до 100 км и беспилотники с ИИ-наведением. Как выяснил The Insider, представители фирмы презентовали свою продукцию на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте, предлагая не только готовые технологии, но и совместную разработку решений «под конкретные боевые задачи».
Визуально схожие дроны с ИИ-наведением и аналогичными характеристиками под различными марками предлагают российские маркетплейсы. Производителем самой популярной марки «Стриж» указано ООО НПП «НТТ», связанное с производителем дронов «Орлан». Эта фирма поставляет свою продукцию ФСБ, ФСО и Минобороны России. Вопреки декларируемому российскому происхождению дронов-перехватчиков, их рекламные ролики были сняты в Китае.
Jiangxi Guangbo является резидентом Российско-Китайского бизнес-парка в Санкт-Петербурге и сотрудничает с Наньчанским авиационным университетом (Цзянси, Китай). Деятельность компании противоречит публичной политике Пекина, который ввел ограничения на экспорт дронов в 2023 году.
Дроны-перехватчики и оптоволокно для торпед
16 июня 2026 года Jiangxi Guangbo Optoelectronic Technology опубликовала в своем Telegram-канале отчет об участии в выставке «Флот-2026», организованной Минобороны России и Морской коллегией. В рамках выставки проходила конференция «Экспорт и международное сотрудничество в области беспилотных морских систем», на которой представители Jiangxi Guangbo предлагали российским военным три продукта: беспилотник HJ-7, оптоволоконную систему связи и инерциальную навигационную систему.
По заявлению компании, HJ-7 был разработан как высокоскоростной беспилотный перехватчик, а также может быть использован как ударный дрон. В рекламных материалах заявлены максимальная скорость 450 км/ч, радиус действия 15 км и боевая часть массой до 500 граммов. Jiangxi Guangbo указывает, что дрон обладает способностью к автоматическому обнаружению и сопровождению цели; способен поражать цель не только прямым попаданием, но также может быть запрограммирован на дистанционный подрыв. Помимо HJ-7, компания предлагает пятидюймовый дрон-перехватчик с ИИ, предназначенный «для современных задач ПВО». Это более легкий дрон с заявленной скоростью до 350 км/ч и распознаванием целей на расстоянии 200–300 м.
Похожие начали продаваться на российских маркетплейсах. На Wildberries доступны визуально схожие дроны с аналогичными техническими характеристиками и заявленной функцией ИИ-наведения на цель. Их производителем указана компания, название которой переводится с китайского как «Магазин дронов „Саша“». В ее ассортименте представлены детекторы дронов, ранцы с подавителями БПЛА, антидроновые ружья и десятки видов дронов-перехватчиков.
Летом 2026 года на маркетплейсе Ekipirovka Expert появился визуально схожий с продукцией Jiangxi Guangbo легкий дрон под названием «Шершень». На сайте Союзвоенторг аналогичный дрон-перехватчик продается под брендом «Ястреб».
По мнению советника американского Центра военно-морских исследований (CAN) Сэмюэла Бендетта, применение таких перехватчиков могло бы дать дополнительное преимущество российской армии — при условии, что будет получено достаточное количество дронов, будут обучены их операторы, а данные об угрозах и перехватах будут входить в общую оперативную картину.
Значительное число компонентов китайского перехватчика были произведены в США и Европе. В китайском процессоре Rockchip CPU-ядра Arm Cortex-A72/A53 и GPU Mali-G52 основаны на архитектуре Arm. Датчик температуры, давления и влажности BME280 сделан немецким Bosch Sensortec, 9-осевой инерциальный измерительный блок IMU BNO086 разработан Bosch и американской CEVA, процессор STM32H7 и чип RTC M41T62 выпускает европейская STMicroelectronics, а чип EEPROM AT24C02 изготовлен в США.
На той же выставке «Флот-2026» Jiangxi Guangbo рекламировала оптоволоконную связь как технологию, которая «особенно подходит для подводных систем и торпедного вооружения». Компания предложила «глубокое техническое сотрудничество с российскими партнерами — включая совместную разработку и создание решений под конкретные боевые задачи».
Jiangxi Guangbo предлагает как само оптоволокно длинной до 100 км, так и машины для его намотки. С одной стороны, это позволило бы российским военным существенно нарастить дальность использования дронов на оптоволокне, устойчивых к РЭБ. С другой стороны, как отметил Сэмюэл Бендетт, недостатки увеличения длины оптоволокна могут перевешивать достоинства, так как использование катушки большего размера увеличит вес дрона, снизив его скорость и маневренность.
Работа Jiangxi Guangbo в России
Русскоязычный Telegram-канал Guangbo был создан в мае 2026 года. В первом рекламном сообщении представитель фирмы писал, что находится в Петербурге, а также что компания специализируется на «оптико-волоконных системах защиты от помех связи для беспилотных летательных аппаратов». Первоначально канал предлагал катушки волокна, оптоволоконные гироскопы и навигационные модули. Уже в июне в ассортименте появились готовые ударные и перехватывающие аппараты.
Помимо «Флота-2026», фирма участвовала в выставке «Дрон Экспо 2026» в Казани, проходившей при поддержке Минпромторга России, фонда НТИ и Федерального центра беспилотных авиационных систем, а в сентябре 2026 года присутствовала на Международном технологическом конгрессе (МТК-2026) в парке «Патриот» Минобороны России. Jiangxi Guangbo имеет представительство в Санкт-Петербурге, где работают как минимум три сотрудника. Компания приглашает покупателей в российский офис и организует дистанционные экскурсии на китайское производство.
Помимо упомянутых маркетплейсов, продающих дроны-перехватчики, The Insider обнаружил еще одного покупателя продукции китайской фирмы. 26 июня 2026 года московское ООО «Смарт Опт Трейдинг» получило декларацию соответствия ЕАЭС для таможенного оформления оптоволоконной катушки с волокном длинной 30 км производства Jiangxi Guangbo Opto-Tech.
Как поставщик ФСБ продает китайские дроны под видом российских
Самыми популярными дронами-перехватчиками из числа визуально схожих с продукцией Jiangxi Guangbo являются дроны «Стриж». Их предлагают на российских маркетплейсах AlcorTactical, Mobismart, Russian Caliber, Экипировка Эксперт и других. Как и у китайского дрона, у «Стрижей» торпедообразный фюзеляж с четырьмя роторными гондолами на внешних балках, аналогичная частота 915/2,4 ГГц, дальность полета до 15 км и потолок до 5000 м. При этом заявленные масса полезной нагрузки и скорость «Стрижей» ниже, чем у китайского оригинала. Как и в китайском коммерческом предложении, габариты выпущенного в России дрона нетипично указаны в дюймах. Цены на перехватчики на различных сайтах колеблются от 229 тысяч рублей за 5-дюймовый «Стриж» на Mobismart до 355 тысяч рублей за тот же дрон на Russian Caliber.
Производителем «Стрижей» на сайте Mobismart указано ООО НПП «НТТ». Этой компанией в равных долях владеют Ирина Андропова и Тамара Романенкова, которым ранее принадлежали доли по 12% в капитале ООО «СТЦ». Эта фирма выпускает дроны «Орлан» и попала под санкции США и ЕС. НПП «НТТ» связано с еще одним юрлицом производителя «Орланов» — ОАО «Технологии Радиоконтроля», которое также находится под санкциями ЕС и США. Адрес регистрации НПП «НТТ» совпадает с адресом обособленного подразделения ОАО «Технологии Радиоконтроля», а учредителями «Технологий Радиоконтроля» являются родственники бывших владельцев НПП «НТТ». Попадание под санкции одной российской фирмы не помешало ее владельцам вести закупки оборудования за рубежом через другое юрлицо и поставлять его российским оборонным заводам и спецслужбам.
НПП «НТТ» заключало контракты с ФСО, ФСБ и Минобороны с 2012 года, а в последние годы стало крупным поставщиком для производителя «Гераней» и Центра специальной техники ФСБ. Как следует из решения Арбитражного суда Республики Татарстан, НПП «НТТ» заключило с АО «ОЭЗ ППТ „АЛАБУГА“» договор поставки, по которому только с декабря 2025-го по март 2026 года поставило вычислительную технику на 280 млн рублей.
11-й Центр специальной техники, входящий в состав Научно-технической службы ФСБ России, за 2024–2025 годы предъявил НПП «НТТ» целых шесть исков по исполнению договоров подряда на общую сумму свыше 65 млн рублей.
Сайт НПП «НТТ» и декларации на выпущенную продукцию подтверждают, что фирма производит средства защиты от беспилотников, в том числе под брендом «Стриж». На протяжении 2025 года НПП «НТТ» оформило декларации на стационарный многоканальный комплекс борьбы с БПЛА, ручной многоканальный комплекс борьбы с БПЛА и РЛС кругового обзора. В числе продуктов на сайте компании есть стационарный комплекс по борьбе с БПЛА «Стриж-3».
Грамматика в инструкции по применению «Стрижа» говорит о том, что документ составлял человек, для которого русский язык не родной. Еще одним аргументом в пользу китайского происхождения петербургского дрона является видео применения дрона-перехватчика, опубликованное на маркетплейсе mobismart. Это видео снято в той же обстановке и с тем же оператором дрона, что и рекламный ролик, опубликованный в канале Jiangxi Guangbo 4 июня 2026 года. Несвойственная Петербургу экзотическая растительность, а также визуальное сходство дронов на роликах, плюс одинаковая одежда оператора дрона, включая серую маску на лице, показывают, что оба видео были сняты в одних и тех же обстоятельствах.
Как связь компании с китайскими государственными органами противоречит публичной позиции Пекина
Своим российским адресом Jiangxi Guangbo указывает Российско-Китайский бизнес-парк на Лиговском проспекте, 174 в Петербурге. Юридически проект является частной инициативой, однако его деятельность глубоко интегрирована в государственные структуры Китая. Создателем и генеральным директором бизнес-парка является Чэнь Чжиган. Он возглавляет Санкт-Петербургский филиал Союза китайских предпринимателей в России — структуры, которая тесно координирует свои действия с посольством КНР и Министерством коммерции Китая для поддержки китайского бизнеса за рубежом. Ключевой миссией бизнес-парка официально заявлено содействие глобальной государственной стратегии Пекина «Один пояс — один путь» и ее сопряжению с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Проекты такого уровня в Китае всегда согласуются с партийными и правительственными органами. Площадка бизнес-парка регулярно используется для проведения встреч с официальными делегациями из провинций КНР, представителями китайских министерств и дипломатического корпуса (Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге).
Публичные заявления Jiangxi Guangbo неоднократно указывали на поддержку со стороны различных государственных структур Китая. 20 августа 2026 года компания разместила в Telegram-канале видеосюжет официального СМИ города Цзюцзян провинции Цзянси. «Благодаря собственным разработкам мы занимаем лидирующие технические позиции во всей отрасли оптоэлектронной связи. За постоянные инновации и модернизацию продукции мы получаем приоритетную поддержку местных органов власти», — говорилось в сопроводительном тексте.
В посте от 18 августа 2026 года Jiangxi Guangbo утверждала, что «тесно сотрудничает с Наньчанским авиационным университетом в области науки и технологий, постоянно совершенствуя технологию оптических волокон». Это государственный университет, где есть факультет приборостроения и оптоэлектронной техники, исторически связанный с системой авиационно-промышленного образования Китая. Сам университет не является оборонным предприятием, но может выступать источником технических кадров для работы компании над системами инерциальной навигации и наведения дронов.
О согласованности деятельности компании с государственными структурами Китая дополнительно говорит ее присутствие на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей – государственном двустороннем бизнес-саммите, в котором участвовали чиновники обеих стран.
При этом публичная активность Guangbo в России вступает в очевидное противоречие с экспортной политикой Пекина и декларируемым нейтралитетом. С 1 сентября 2023 года Китай запретил экспорт любых гражданских беспилотников для военного использования, а на ряд дронов и компонентов с потенциальным военным применением, включая их двигатели, тепловизоры, лазерные и радиотехнические модули, и системы противодействия дронам, ввел лицензионный контроль. Для получения разрешения экспортер обязан сообщить сведения о конечном пользователе и цели использования товара.