Китайская компания предлагает российским военным оптоволокно длиной до 100 км и дроны-перехватчики с ИИ-наведением — расследование

Китайская компания Jiangxi Guangbo Optoelectronic Technology продает российским клиентам оптоволокно длинной до 100 км и беспилотники с ИИ-наведением. Как выяснил The Insider, представители фирмы презентовали свою продукцию на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте, предлагая не только готовые технологии, но и совместную разработку решений «под конкретные боевые задачи».

Визуально схожие дроны с ИИ-наведением и аналогичными характеристиками под различными марками предлагают российские маркетплейсы. Производителем самой популярной марки «Стриж» указано ООО НПП «НТТ», связанное с производителем дронов «Орлан». Эта фирма поставляет свою продукцию ФСБ, ФСО и Минобороны России. Вопреки декларируемому российскому происхождению дронов-перехватчиков, их рекламные ролики были сняты в Китае.

Jiangxi Guangbo является резидентом Российско-Китайского бизнес-парка в Санкт-Петербурге и сотрудничает с Наньчанским авиационным университетом (Цзянси, Китай). Деятельность компании противоречит публичной политике Пекина, который ввел ограничения на экспорт дронов в 2023 году.