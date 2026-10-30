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Ремонт атомного крейсера «Петр Великий» сочли нецелесообразным. Это единственный действующий корабль такого класса

The Insider
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Специальная комиссия приняла предварительное решение по планируемому ремонту тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» — его модернизацию и ремонт сочли нецелесообразными. Об этом пишет агентство ТАСС. 

О предварительном решении сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев. Окончательное решение еще не принято, однако считается, что крейсер восстановлению не подлежит: у него есть «определенная степень» износа.

Первоначально предполагалось, что к ремонту на «Петре Великом» приступят после завершения работ на крейсере того же проекта «Адмирал Нахимов». Тогда в составе ВМФ остался хотя бы один корабль этого класса. Работы на «Нахимове» задержались, и начать их на «Петре Великом» в запланированные сроки не вышло: эксплуатационный ресурс крейсера не позволил бы ему оставаться на плаву до этого срока. 

«Петр Великий» — единственный действующий сейчас атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Он является флагманом Северного флота и самым мощным ударным надводным кораблем в составе ВМФ России. На Балтийском заводе было построено четыре таких корабля, два из них — «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» — уже списаны. Модернизация на «Адмирале Нахимове» завершилась прошлым летом, сейчас он находится на испытаниях, а затем, как ожидается, будет передан в боевой состав Северного флота. 

В то же время глава ДПФ Мальцев заявил, что крейсер по возможности все же необходимо модернизировать. Он назвал крейсеры проекта «Орлан» одними из самых удачных в истории кораблестроения: 

«Лучше их на сегодняшний день ничего нет. Из атомных у нас остался один „Адмирал Нахимов“».

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Публикация:«Ремонт атомного крейсера «Петр Великий» сочли нецелесообразным. Это единственный действующий корабль такого класса»

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