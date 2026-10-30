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Апелляционный суд приостановил решение суда первой инстанции, который ранее обязал Госдеп провести розыгрыш грин-карт

The Insider
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Федеральный апелляционный суд Девятого округа США (Сан-Франциско, Калифорния) приостановил решение суда первой инстанции, который обязал Госдеп провести розыгрыш грин-карт. Как пишет San Francisco Chronicle, коллегия из трех судей постановила, что у юридической фирмы, по заявлению которой было вынесено предыдущее решение, нет достаточных правовых оснований для участия в этом деле.

Таким образом, администрация Дональда Трампа может пока не возобновлять программу, в рамках которой ежегодно разыгрывалось до 55 тысяч постоянных видов на жительство в США. Судьи апелляционного суда подчеркнули, что не одобряют решение Госдепартамента прекратить проведение лотереи, однако удовлетворили апелляцию по формальным основаниям.

Предыдущее решение по этому делу вынес 14 октября федеральный судья в Сан-Диего (Калифорния). Он удовлетворил иск юридической фирмы Red Eagle Law, которая ранее представляла интересы заявителей на получение виз, и обязал Госдепартамент открыть регистрацию для приема заявок для желающих принять участие в розыгрыше грин-карт в 2027 году.

Юрист Red Eagle Law Кертис Моррисон заявил San Francisco Chronicle, что фирма подаст новый иск — на сей раз от имени конкретного иностранца, который хотел бы принять участие в лотерее. «Вызывает досаду тот факт, что апелляционный суд счел более важным ограничить возможности нашей небольшой юридической фирмы по оказанию помощи иммигрантам, чем поставить заслон антииммигрантской программе [администрации]», — сказал Моррисон.

Администрация Дональда Трампа, которая выступает против проведения лотереи грин-карт, не открыла регистрацию заявок вовремя, а в сентябре заявила, что уже слишком поздно.

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Публикация:«Апелляционный суд приостановил решение суда первой инстанции, который ранее обязал Госдеп провести розыгрыш грин-карт»

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