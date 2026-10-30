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Новости

«Новая газета» прекращает работу

The Insider
Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Издание «Новая газета» объявило о закрытии. Заявление под заголовком «Нас убили» появилось на ее сайте. До сих пор редакция занимала здание в Потаповском переулке в центре Москвы, но накануне получила уведомление о выселении. 

«Нас убили. 9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдем. Газеты больше нет. Российские власти и российские спецслужбы заставили редакцию прекратить работу», — начинается публикация. 

В заявлении журналисты ставят произошедшее в вину силовикам, Минюсту и прокуратуре — тем, кто «приватизировал государство и узурпировал власть»: 

«Прекратите говорить, что сейчас не сталинский 37-й год, а репрессии носят некий „цифровой характер“. Это — государственные репрессии. И люди, а не цифры умирают в камерах. Точка. Жизнь человека потеряла смысл и обесценилась».

Редакция также поблагодарила своих читателей. Последний номер, который готовился к публикации, будет выпущен. 

Накануне стало известно, что редакцию газеты выселяют из офиса в центре Москвы, где журналисты проработали 29 лет. Редакция также рассказала, что продолжает сталкиваться с финансовыми ограничениями: частные компании и банки отказываются предоставлять услуги для приема пожертвований, ссылаясь на «внутренние корпоративные правила». Эти отказы связывают с давлением российских спецслужб.

Вместе с редакцией закроется и музей Анны Политковской, расположенный в ее бывшем кабинете. 

«Новая газета» была основана в 1993 году. В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны, редакция приостановила выпуск печатной версии из-за предупреждений Роскомнадзора, а в сентябре того же года суд аннулировал регистрацию издания как СМИ. 

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Публикация:««Новая газета» прекращает работу»

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