ФСБ обвинила 76-летнего бывшего лидера мурманской КПРФ в госизмене. Недавно его пытались исключить из партии

Бывшему заместителю председателя Мурманской областной думы Геннадию Степахно предъявили обвинение в государственной измене. По утверждению ФСБ, 76-летний политик, выступавший против войны в Украине, передавал украинской военной разведке документы о деятельности областного правительства и инженерных объектах региона. Степахно задержали еще 9 октября, но о сути обвинений стало известно только сейчас. Как выяснил The Insider, он перестал возглавлять областное отделение КПРФ еще в январе 2021 года, но незадолго до задержания внутри партии потребовали его исключить.

Степахно руководил Мурманским обкомом КПРФ почти 17 лет — с 2004 по 2021 год. На партийной конференции 31 января 2021 года его сменил Артур Попов. В феврале Степахно избрали вторым секретарем обкома, следует из публикации партийной газеты «Кольский маяк». В том же номере Попов положительно высказался о своем предшественнике:

«Наша организация — на очень хорошем уровне. Ее работу высоко оценивали и оценивают в Москве, ценят ее руководителя. Отношение к парторганизации серьезное. Прежнего руководителя областного отделения КПРФ Геннадия Васильевича Степахно уважают в ЦК, уважают жители Мурманской области».

До осени 2026 года Степахно оставался заместителем председателя Мурманской областной думы, куда избирался четыре созыва подряд. На сентябрьских выборах политик потерял депутатский мандат.

Незадолго до задержания первый секретарь Мурманского горкома КПРФ Олег Рябцев потребовал исключить Степахно из партии. Как выяснил The Insider, конфликт между политиками продолжается как минимум с 2017 года. Тогда из КПРФ исключили самого Рябцева, который обвинял Степахно в нарушениях при расходовании партийных средств и считал свое исключение местью со стороны руководителя обкома:

«Я требовал отстранения Степахно от руководства региональным комитетом, вы поймите, накопилась критическая масса, очень много претензий к его действиям. Последнее, что я потребовал, — это проведение финансового аудита за 2016 год, потому что то, как тратились партийные деньги, вызывает много вопросов».

Связь этого конфликта с уголовным преследованием Степахно не установлена. Местное издание «Арктический обозреватель» сообщило со ссылкой на источники из окружения бывшего депутата, что поводом для дела могла стать передача родственнику за рубежом информации о строительстве фармацевтического завода с индийским участием. При этом, как установил The Insider, о самом проекте власти Мурманской области публично объявили еще в июне 2023 года. В феврале 2026 года региональное министерство развития Арктики сообщило, что проект стоимостью более 9 млрд рублей так и не вышел из стадии бизнес-концепции. Действительно ли обвинения против Степахно связаны с этим предприятием, неизвестно.

Ранее The Insider писал, что за две недели октября силовики возбудили уголовные дела как минимум против трех представителей КПРФ. Помимо Степахно, преследованию подверглись бывший депутат Госдумы Олег Михайлов, которого обвинили в оправдании терроризма, и секретарь партийного отделения в Ленинградской области Анжела Донская, подозреваемая в дискредитации российской армии.