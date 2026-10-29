Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.87

EUR

90.17

OIL

113.64

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

251

 

 

 

 

 

Новости

Ближайшие родственники многоклеточных не дышали кислородом и не имели органелл — исследование

The Insider
Фото: Nature

Фото: Nature

Японские ученые выделили и вырастили в лаборатории два штамма архей из группы, которая считается ближайшей родней эукариот. Эукариоты — это все организмы со сложными клетками, в том числе животные, растения и грибы. Работа опубликована в Nature. Авторы из Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC) назвали новые микроорганизмы HC1 и SC1 и предложили для них имена Margulisarchaeum peptidiphilum и Flexarchaeum multiprotrusionum.

Считается, что сложные клетки возникли, когда одна из архей поглотила бактерию, из которой потом получились митохондрии — клеточные «энергостанции». Подходящих кандидатов на роль такой клетки-хозяина ищут среди асгардовых архей, которых теперь относят к типу Promethearchaeota. До сих пор удавалось вырастить лишь отдаленных родственников эукариот из этой группы, а самые близкие оставались известны только по фрагментам ДНК из природных проб. Новые штаммы принадлежат к линии Heimdallarchaeia, которая, по данным генетики, стоит к эукариотам ближе всех.

Микробов нашли в пленке на стенке газовой скважины на полуострове Босо в префектуре Тиба. В скважину поднимается соленая вода без кислорода, но из-за периодических выбросов уровень воды падает, и пленка ненадолго оказывается на воздухе. Чтобы сохранить такие условия, исследователи не стали добавлять в среду вещества, убирающие кислород. Пробы брали в 2019, 2020 и 2023 годах, а чистую культуру получили спустя три года после первого отбора. Растут микробы медленно. Для удвоения числа клеток штамму HC1 нужно 7–12 суток, штамму SC1 — 14–20 суток.

Выяснилось, что эти археи не могут жить сами. Они питаются белковыми частицами (пептидами), а побочный продукт этого процесса — водород — для них вреден, поэтому им нужен сосед-метаногенный микроб, который водород «съедает». Без него и без пептидов клетки не растут. Внутри клеток нет постоянных мембранных структур вроде ядра и других органелл, как у эукариот. Лишь изредка видны небольшие временные пузырьки. Поверхность клеток покрывают выросты, которыми они цепляются за партнеров. Если пищи больше, клетки не делятся быстрее, а становятся крупнее и отращивают больше выростов.

В геноме HC1 нашлись гены ферментов, которые у кислорододышащих организмов участвуют в дыхании, и ранее на основании наличия таких генов у родственных архей предполагали, что предок эукариот мог дышать кислородом. Но в опытах микроб не рос при кислороде, а сам кислород снижал его численность примерно в сто раз. Он выживал на воздухе только в компании бактерий, которые этот кислород поглощали. По мнению авторов, эти ферменты нужны для обезвреживания кислорода, а не для дыхания.

Из этого авторы делают вывод, что общий предок архей и эукариот, вероятно, жил без кислорода, питался пептидами, зависел от партнеров и не имел внутренних органелл, но обладал выростами. Переход к эукариотам, по их версии, потребовал резкого изменения строения клетки и адаптации к жизни с кислородом, причем первый контакт хозяина с предком митохондрий, вероятно, случился при низком содержании кислорода. Новые штаммы крупнее и растут быстрее, чем единственный ранее доступный для исследователей представитель группы, и авторы считают их перспективными модельными организмами для изучения того, как возникла сложная клетка.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Ближайшие родственники многоклеточных не дышали кислородом и не имели органелл — исследование»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте