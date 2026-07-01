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Ученые, используя искусственную ДНК, создали синтетические клетки, способные питаться, расти и делиться

The Insider
Фото: Orion Venero/Adamala Lab

Фото: Orion Venero/Adamala Lab

Группа исследователей из Университета Миннесоты создала синтетические клетки, которые впервые продемонстрировали полный клеточный цикл — рост, копирование генома и деление с образованием следующего поколения, пишет The Guardian. Клетки, названные SpudCells, собраны из химических соединений и лабораторной ДНК, без использования каких-либо живых организмов.

Работой руководила Кейт Адамала. Она сказала:

«Они работают не так надежно, быстро или хорошо по большинству функций, как настоящая клетка, но являются доказательством того, что молекулы могут воссоздавать поведение, которое до сих пор ассоциировалось только с естественными живыми клетками».

SpudCells построены на основе крошечных наполненных водой сфер — липосом, в которые добавлена небольшая порция синтетической ДНК. Чтобы расти, они сливаются с более мелкими «донорскими» липосомами, содержащими ферменты и рибосомы, необходимые для синтеза белков. Геном самих клеток несет инструкции для копирования ДНК и деления — при этом ученые показали, что клетки с генетическим преимуществом в росте вытесняют из популяции менее приспособленные экземпляры.

Профессор Имперского колледжа Лондона Том Эллис назвал эту работу, вероятно, крупнейшим прорывом в этой области за последнее время. По его словам, создание синтетической клетки помогает понять минимальные требования для существования жизни и то, как она могла возникнуть из неживых химических соединений.

При этом SpudCells пока далеки от возможностей настоящих клеток: они полностью зависят от питательного раствора, не могут самостоятельно строить белоксинтезирующий аппарат, регулировать метаболизм или избавляться от отходов, а при делении часто передают потомству неверное количество ДНК — из-за этого популяция угасает через несколько поколений.

Адамала и ее коллеги объявили о создании организации Biotic, которая должна объединить международных экспертов для дальнейшей разработки таких клеток. Ранее британские ученые обнаружили самокопирующуюся молекулу РНК, которая может объяснить происхождение жизни на Земле из неживой материи.

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