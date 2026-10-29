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Новости

ЦБ с января запретит автокредиты дольше восьми лет. В Тыве средний срок займа уже достиг 7 лет и 7 месяцев

The Insider
KELENY / Shutterstock / FOTODOM

KELENY / Shutterstock / FOTODOM

Банк России с 1 января 2027 года запретит банкам с универсальной лицензией выдавать автокредиты сроком более восьми лет и ограничит долю кредитов сроком более семи лет до 20% от общего объема выдач. Такое решение совет директоров ЦБ принял вчера, 28 октября. Как обнаружил The Insider, сопоставив новые ограничения со статистикой Объединенного кредитного бюро (ОКБ), как минимум в одном из регионов России, в Тыве, средний срок автокредита в сентябре уже составлял 7 лет и 7 месяцев — больше семилетнего порога, после которого выдача кредитов будет ограничена. Банки с универсальной лицензией занимают долю в 70% от всех банков страны, но контролируют более 95% активов банковской системы.

По данным Центробанка, во втором квартале 2026 года 26% всех автокредитов выдавали на срок более семи лет, причем 6% — более восьми лет. Для сравнения: в 2022 году доля автокредитов сроком более семи лет составляла всего 8%. За четыре года она выросла более чем втрое.

Еще более жесткие ограничения коснутся потребительских кредитов под залог автомобиля — когда человек использует машину в качестве обеспечения займа. В третьем квартале 2026 года 47% таких кредитов выдавали на срок более пяти лет. С января их доля не должна превышать 1%.

Центробанк объясняет ужесточение тем, что банки стали искусственно снижать показатель долговой нагрузки клиентов, растягивая сроки возврата кредитов. Чем дольше срок, тем меньше ежемесячный платеж и тем легче заемщику получить одобрение. При этом за несколько лет финансовое положение человека может ухудшиться, а автомобиль, который служит залогом, потеряет значительную часть стоимости. По оценке регулятора, ограничения на потребительские кредиты под залог автомобилей не окажут существенного влияния на доступность кредитования, поскольку на этот сегмент приходится лишь 4% выдач кредитов наличными.

Региональная статистика показывает, насколько продолжительными уже стали автокредиты. Согласно данным ОКБ, изученным The Insider, в сентябре 2026 года самый большой средний срок займа на покупку машины зафиксировали в Тыве — 91 месяц, или 7 лет и 7 месяцев. Для сравнения, в среднем по России кредиты на новые автомобили выдавали на 5 лет и 7 месяцев, а на подержанные — на 6 лет и 6 месяцев.

ТОП-70 регионов России по объему выданных автокредитов

ТОП-70 регионов России по объему выданных автокредитов

Объединенное кредитное бюро

ТОП-70 регионов России по объему выданных автокредитов
ТОП-70 регионов России по объему выданных автокредитов

Новые ограничения вводятся на фоне сокращения российского рынка автокредитования по сравнению с 2024 годом. По данным ОКБ, за девять месяцев 2026 года россияне оформили 910 тысяч автокредитов на общую сумму 1,42 трлн рублей. Это на 6% больше по количеству, чем за аналогичный период 2025 года, но на 34% меньше, чем за январь–сентябрь 2024-го. Тогда банки выдали около 1,4 млн автокредитов на 2,04 трлн рублей.

Ранее The Insider писал, что «АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на автомобили Lada на фоне проблем со сбытом. Автоэксперт Алексей Мочалов связывал появление такого предложения со снижением платежеспособности россиян и недоступностью автокредитов для значительной части покупателей. По его словам, российским автопроизводителям становится всё сложнее продавать машины без дополнительных финансовых стимулов.

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Публикация:«ЦБ с января запретит автокредиты дольше восьми лет. В Тыве средний срок займа уже достиг 7 лет и 7 месяцев»

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