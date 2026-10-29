ЦБ с января запретит автокредиты дольше восьми лет. В Тыве средний срок займа уже достиг 7 лет и 7 месяцев

Банк России с 1 января 2027 года запретит банкам с универсальной лицензией выдавать автокредиты сроком более восьми лет и ограничит долю кредитов сроком более семи лет до 20% от общего объема выдач. Такое решение совет директоров ЦБ принял вчера, 28 октября. Как обнаружил The Insider, сопоставив новые ограничения со статистикой Объединенного кредитного бюро (ОКБ), как минимум в одном из регионов России, в Тыве, средний срок автокредита в сентябре уже составлял 7 лет и 7 месяцев — больше семилетнего порога, после которого выдача кредитов будет ограничена. Банки с универсальной лицензией занимают долю в 70% от всех банков страны, но контролируют более 95% активов банковской системы.

По данным Центробанка, во втором квартале 2026 года 26% всех автокредитов выдавали на срок более семи лет, причем 6% — более восьми лет. Для сравнения: в 2022 году доля автокредитов сроком более семи лет составляла всего 8%. За четыре года она выросла более чем втрое.

Еще более жесткие ограничения коснутся потребительских кредитов под залог автомобиля — когда человек использует машину в качестве обеспечения займа. В третьем квартале 2026 года 47% таких кредитов выдавали на срок более пяти лет. С января их доля не должна превышать 1%.

Центробанк объясняет ужесточение тем, что банки стали искусственно снижать показатель долговой нагрузки клиентов, растягивая сроки возврата кредитов. Чем дольше срок, тем меньше ежемесячный платеж и тем легче заемщику получить одобрение. При этом за несколько лет финансовое положение человека может ухудшиться, а автомобиль, который служит залогом, потеряет значительную часть стоимости. По оценке регулятора, ограничения на потребительские кредиты под залог автомобилей не окажут существенного влияния на доступность кредитования, поскольку на этот сегмент приходится лишь 4% выдач кредитов наличными.

Региональная статистика показывает, насколько продолжительными уже стали автокредиты. Согласно данным ОКБ, изученным The Insider, в сентябре 2026 года самый большой средний срок займа на покупку машины зафиксировали в Тыве — 91 месяц, или 7 лет и 7 месяцев. Для сравнения, в среднем по России кредиты на новые автомобили выдавали на 5 лет и 7 месяцев, а на подержанные — на 6 лет и 6 месяцев.